Аналитики раскрыли, в какой сфере самый большой дефицит работников в ХМАО

На одну вакансию в сфере розничной торговли приходится всего два резюме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сфере розничной торговли. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«В настоящий момент единственной дефицитной профессиональной сферой в ХМАО остается розничная торговля, где на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме. Нормой считается не менее четырех резюме на вакансию», — уточнили специалисты.