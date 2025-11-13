Аналитики раскрыли, в какой сфере самый большой дефицит работников в ХМАО
На одну вакансию в сфере розничной торговли приходится всего два резюме
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В ХМАО наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сфере розничной торговли. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.
«В настоящий момент единственной дефицитной профессиональной сферой в ХМАО остается розничная торговля, где на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме. Нормой считается не менее четырех резюме на вакансию», — уточнили специалисты.
При этом повышенная конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается в сфере инвестиций — 56,3 резюме на вакансию, и массмедиа — 54 резюме на вакансию. А также в сфере маркетинга, рекламы и PR.
