Аналитики раскрыли, в какой сфере самый большой дефицит работников в ХМАО

В ХМАО наблюдается дефицит кадров в сфере розничной торговли
13 ноября 2025 в 12:30
На одну вакансию в сфере розничной торговли приходится всего два резюме

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сфере розничной торговли. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«В настоящий момент единственной дефицитной профессиональной сферой в ХМАО остается розничная торговля, где на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме. Нормой считается не менее четырех резюме на вакансию», — уточнили специалисты.

При этом повышенная конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается в сфере инвестиций — 56,3 резюме на вакансию, и массмедиа — 54 резюме на вакансию. А также в сфере маркетинга, рекламы и PR.

