Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Спортсменка из ХМАО установила новый окружной рекорд

13 ноября 2025 в 04:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В заплыве на 200 метров пловчиха выиграла бронзовую медаль

В заплыве на 200 метров пловчиха выиграла бронзовую медаль

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатерина Ерешко из Сургута (ХМАО) в эти дни участвует в чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Спортсменка установила рекорд ХМАО на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минуты и 24 целых 43 сотых секунды.

«В Казани с 7 по 12 ноября проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. Ярко заявила о себе Екатерина Ерешко. 10 ноября в заплыве на 200 метров брассом спортсменка показала время 2:24.43. Этот результат стал новым рекордом Югры!», -сообщают власти округа в telegram-канале.

Вместе с рекордом югорская пловчиха выиграла бронзовую медаль в заплыве. Екатерина — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». Ее наставник — Олег Граматикополо. Всего в чемпионате состязаются более 1000 спортсменов из разных регионов страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал