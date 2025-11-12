Спортсменка из ХМАО установила новый окружной рекорд

В заплыве на 200 метров пловчиха выиграла бронзовую медаль Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатерина Ерешко из Сургута (ХМАО) в эти дни участвует в чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Спортсменка установила рекорд ХМАО на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минуты и 24 целых 43 сотых секунды.

«В Казани с 7 по 12 ноября проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. Ярко заявила о себе Екатерина Ерешко. 10 ноября в заплыве на 200 метров брассом спортсменка показала время 2:24.43. Этот результат стал новым рекордом Югры!», -сообщают власти округа в telegram-канале.