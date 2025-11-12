Власти ХМАО раскрыли точный размер МРОТ на 2026

Размер минимальной оплаты труда в ХМАО будет варьироваться от 35 до 68 тысяч рублей в 2026 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по всей России вырастет на 20%. В ХМАО он будет выше из-за применения районных коэффициентов и северных надбавок. В Департаменте труда и занятости населения Югры агентству URA.RU рассказали, сколько составит МРОТ в разных районах Югры.

Федеральный МРОТ

Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом и действует на всей территории России. «Субъекты Российской Федерации не устанавливают МРОТ самостоятельно», — пояснили в ведомстве.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рубля в месяц с 1 января 2026 года. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей. Соответственно, показатель поднимается на 20,7%.

Продолжение после рекламы

МРОТ в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе минимальная заработная плата будет зависеть от района и применяемых коэффициентов. В северных районах округа МРОТ будет выше из-за применения районных коэффициентов и северных надбавок.

Северные районы

В районах, которые находятся севернее 60° северной широты, минимальная зарплата будет начинаться от 40 640 рублей. Эта сумма получается при районном коэффициенте 1,5 и без северной надбавки.

С надбавкой 50% и при коэффициенте в 1,7 МРОТ составит 59 605 рублей. Эти показатели используют для расчета зарплат в Сургуте, Нижневартовске и большинстве северных муниципалитетов Югры.

Арктические территории

К Арктической зоне Югры относятся Березовский и Белоярский районы. Здесь МРОТ без северной надбавки составит также 40 640 рублей. Максимальный показатель с коэффициентом 1,7 и надбавкой в 80% будет доходить до 67 733 рублей.

Южные районы Югры

На территориях южнее 60° северной широты, к которым относятся часть Кондинского и Нефтеюганского районов, минимальная зарплата без надбавок составит 35 221 рубль. С надбавкой в 50% и повышенным коэффициентом — до 48 767 рублей.