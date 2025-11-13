Компания из ХМАО вновь задолжала работникам миллионы рублей
После вмешательства прокуратуры долг был погашен
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Компания «Контакт Интернэшнл» из Нижневартовска допустила задолженность по зарплате за сентябрь на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«Установлено, что за сентябрь 2025 года у организации перед 212 работниками образовалась задолженность по заработной плате свыше 14 млн рублей. С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю предприятия представление», — указано в сообщении.
Организация оштрафована. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена полностью.
Ранее URA.RU сообщало, что фирма «Контакт Интернэшнл» задержала сотрудникам более 18 млн рублей за август. Тогда задолженность также была погашена после проверки надзорного ведомства.
