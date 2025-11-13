Компания из ХМАО вновь задолжала работникам миллионы рублей

После вмешательства прокуратуры долг был погашен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Контакт Интернэшнл» из Нижневартовска допустила задолженность по зарплате за сентябрь на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Установлено, что за сентябрь 2025 года у организации перед 212 работниками образовалась задолженность по заработной плате свыше 14 млн рублей. С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю предприятия представление», — указано в сообщении.

Организация оштрафована. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена полностью.