Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

13 ноября 2025 в 14:24
Фото: © URA.RU

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Срок действия санкций составит три года, при этом некоторые ограничения будут иметь бессрочный характер. Министерству иностранных дел Украины необходимо уведомить Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и другие страны с целью достижения договоренности о введении аналогичных ограничительных мер. Об этом сообщает РБК-Украина.

