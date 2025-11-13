Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Срок действия санкций составит три года, при этом некоторые ограничения будут иметь бессрочный характер. Министерству иностранных дел Украины необходимо уведомить Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и другие страны с целью достижения договоренности о введении аналогичных ограничительных мер. Об этом сообщает РБК-Украина.