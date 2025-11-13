В ДНК Гитлера обнаружили мутацию, которая нарушает развитие полового члена
Специалисты Орхусского университета провели независимую проверку, в ходе которой подтвердили наличие наследственных факторов в развитии психических расстройств
Фото: Илья Московец
Международная группа ученых провела генетический анализ образцов ДНК Адольфа Гитлера, выявив у диктатора редкое заболевание — синдром Кальмана, а также предрасположенность к психическим расстройствам. Исследование основано на анализе пятна крови фюрера, проведенного под руководством профессора Тури Кинга из Университета Бата.
«Никто так и не смог объяснить, почему Гитлер всю жизнь чувствовал себя некомфортно в присутствии женщин. Но теперь мы знаем, что у него был синдром Кальмана», — заявил историк доктор Алекс Кей в документальном фильме от Channel 4. Синдром Кальмана объясняет низкий уровень тестостерона, аномалии развития половых органов и отсутствие обоняния у Гитлера. Это также проливает свет на отсутствие детей в браке с Евой Браун, несмотря на пропаганду многодетных семей.
Генетический анализ опроверг теории о еврейском происхождении диктатора. Одновременно выявлена повышенная предрасположенность к СДВГ, аутизму, биполярному расстройству и шизофрении — Гитлер входил в 1% населения с наибольшим риском этих заболеваний.
Ученые полностью секвенировали геном Гитлера, проанализировав около 3 миллиардов генетических инструкций. Результаты проверялись специалистами Орхусского университета в Дании, подтвердившими наследственные факторы психических расстройств.
