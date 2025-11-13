В ДНК Гитлера обнаружили мутацию, которая нарушает развитие полового члена

«Никто так и не смог объяснить, почему Гитлер всю жизнь чувствовал себя некомфортно в присутствии женщин. Но теперь мы знаем, что у него был синдром Кальмана», — заявил историк доктор Алекс Кей в документальном фильме от Channel 4. Синдром Кальмана объясняет низкий уровень тестостерона, аномалии развития половых органов и отсутствие обоняния у Гитлера. Это также проливает свет на отсутствие детей в браке с Евой Браун, несмотря на пропаганду многодетных семей.