Глава Карелии рассказал о крушении самолета
13 ноября 2025 в 22:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате крушения самолета погибли два члена экипажа. Самолет осуществлял учебно-тренировочный полет. Среди местного населения нет пострадавших — воздушное судно потерпело крушение в лесной местности, вдали от населенных пунктов. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
