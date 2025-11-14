В Белом доме назвали удивительную суперспособность Трампа

Трампу 79 лет Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Американский лидер Дональд Трамп, которому уже 79 лет, способен не спать по 20 часов, продолжая при этом работать. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, такая работоспособность требует того же и от окружающих.

«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», — сказал вице-президент в эфире Fox News. Вэнс также заверил, что Трамп «очень здоров».

Слова о здоровье главы Штатов подтверждаются данными терапевта американского лидера Шона Барбабелла. По его информации, на октябрь 2025 года Трамп обладает крепким здоровьем, а его жизненные показатели находятся на высоком уровне. Вместе с тем лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что в администрации США растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.

Продолжение после рекламы