В Белом доме назвали удивительную суперспособность Трампа
Трампу 79 лет
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Американский лидер Дональд Трамп, которому уже 79 лет, способен не спать по 20 часов, продолжая при этом работать. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, такая работоспособность требует того же и от окружающих.
«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», — сказал вице-президент в эфире Fox News. Вэнс также заверил, что Трамп «очень здоров».
Слова о здоровье главы Штатов подтверждаются данными терапевта американского лидера Шона Барбабелла. По его информации, на октябрь 2025 года Трамп обладает крепким здоровьем, а его жизненные показатели находятся на высоком уровне. Вместе с тем лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что в администрации США растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Накануне президент США Дональд Трамп участвовал в двух мероприятиях. Как передает RT, во время подписания госбюджета на его правой руке был заметен синяк. Позднее, в ходе церемонии подписания указа в рамках инициативы первой леди Меланьи Трамп о финансовой поддержке детей из приемных семей, на той же руке американского лидера наблюдался значительный слой тонального крема.
