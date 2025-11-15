Рестораторы подняли цены на новогодние вечеринки в ХМАО
Новогоднее меню включено в стоимость вечеринок
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Новогодние корпоративы в ресторанах и банкетных залах Сургута обойдутся в среднем от 10 000 до 12 000 рублей за человека, что больше от максимальной цены за прошлый год на 20%. В прайс включены развлечения и праздничный стол. Какие программы предлагают сургутянам, чтобы проводить 20245 год — в обзоре URA.RU.
Новый год как телешоу
Праздник в формате телешоу устроят артисты независимого театра «Перпендикуляр» на площадках развлекательного комплекса «Вавилон» и караоке-клуба «Форте&Пьяно». В программе — иммерсивное шоу, в котором каждый гость сможет почувствовать себя в главной роли.
Новый год в стиле золотой эпохи России
Вечеринка с атмосферой ностальгии по тусовкам из 2010 года пройдет в ночном клубе «Оникс». Гостей будет развлекать ведущий, фокусник, а за музыкальное сопровождение вечера отвечают кавер-группа «Ремейк» и участница шоу «Голос» Елизавета Тэйван. На вечерний огонек заявятся и главные виновники торжества — Дед Мороз и Снегурочка.
Праздник с шоу-балетом
В «Винотеке» новогодняя программа обещает быть разнообразной: шоу-балет, танцы, концерт кавер-группы Cheely, бумажное шоу, поздравление от Деда Мороза. К столу подадут закуски, салаты, горячие блюда.
Похожая программа ожидается и в «Ботанике». Кроме всего прочего гостей удивит фокусник-иллюзионист. Зал в «Ботанике» вмещает чуть меньше людей, чем в «Винотеке». Полностью закрыть залы можно на компанию от 80 до 100 человек.
Прайс
Стоимость новогодних вечеринок в Сургуте варьируется от 9 000 до почти 12 000 рублей на человека. На некоторых площадках придется дополнительно заплатить за горячительные напитки. Для сравнения, в 2024 году корпоративы стоили от 7 500 до 10 000 рублей.
