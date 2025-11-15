Рестораторы подняли цены на новогодние вечеринки в ХМАО

Новогоднее меню включено в стоимость вечеринок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новогодние корпоративы в ресторанах и банкетных залах Сургута обойдутся в среднем от 10 000 до 12 000 рублей за человека, что больше от максимальной цены за прошлый год на 20%. В прайс включены развлечения и праздничный стол. Какие программы предлагают сургутянам, чтобы проводить 20245 год — в обзоре URA.RU.

Новый год как телешоу

Праздник в формате телешоу устроят артисты независимого театра «Перпендикуляр» на площадках развлекательного комплекса «Вавилон» и караоке-клуба «Форте&Пьяно». В программе — иммерсивное шоу, в котором каждый гость сможет почувствовать себя в главной роли.

Новый год в стиле золотой эпохи России

Вечеринка с атмосферой ностальгии по тусовкам из 2010 года пройдет в ночном клубе «Оникс». Гостей будет развлекать ведущий, фокусник, а за музыкальное сопровождение вечера отвечают кавер-группа «Ремейк» и участница шоу «Голос» Елизавета Тэйван. На вечерний огонек заявятся и главные виновники торжества — Дед Мороз и Снегурочка.

Праздник с шоу-балетом

В «Винотеке» новогодняя программа обещает быть разнообразной: шоу-балет, танцы, концерт кавер-группы Cheely, бумажное шоу, поздравление от Деда Мороза. К столу подадут закуски, салаты, горячие блюда.

Похожая программа ожидается и в «Ботанике». Кроме всего прочего гостей удивит фокусник-иллюзионист. Зал в «Ботанике» вмещает чуть меньше людей, чем в «Винотеке». Полностью закрыть залы можно на компанию от 80 до 100 человек.

