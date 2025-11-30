Что взять с собой на вахту в ЯНАО: список необходимых вещей и советы опытных вахтовиков

Вахта на севере отличается сложностями и особенностями Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поездка на вахту — ответственное мероприятие, которое требует тщательной подготовки. Особенно если вы отправляетесь работать на Ямал, где суровые и не простые климатические условия. Опытные вахтовики рассказали URA.RU, как подготовиться к поездке на вахту и что необходимого взять с собой, чтобы сделать пребывание на объекте максимально комфортным.

Обязательные документы

Перед поездкой необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые документы. Их отсутствие может стать серьезным препятствием для начала работы. Прежде всего — это паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис ОМС, военный билет, трудовая книжка, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию, удостоверения о прохождении различных курсов, медицинская книжка со всеми печатями и заключение предварительного медицинского осмотра.

Гигиенические принадлежности

Заботиться о личной гигиене важно в любых условиях. Подготовьте отдельный несессер с зубной щеткой (рекомендуется взять 2–3 штуки), зубной пастой, мылом и мыльницей, шампунем и гелем для душа, влажными салфетками, ватными палочками, мочалкой, рсческой, бритвенными принадлежностями, средствами гигиены.

Опыттые вахтовики рекомендуют взять с собой плотный и жирный крем, например, детский крем в металлических тюбиках. Он станет настоящим спасением кожи в суровых условиях вахты на Ямале. Также рекомендуется не забывать про гигиеническую помаду — она поможет избежать проблем с губами в морозную погоду.

Одежда и обувь

Комфорт и тепло — ключевые факторы во время работы на вахте в северных регионах. Несмотря на то, что работодатель предоставляет спецодежду, стоит взять с собой несколько личных вещей. Термобелье — оно особенно актуально в суровых условиях, хлопковые футболки и майки (с запасом), штаны и футболки/водолазки для дома или сна, теплые свитера с горловиной, утепленный пояс для поясницы, например, верблюжий или собачий, шарф, шапка, перчатки, варежки.

Особое внимание уделяется обуви. Многие выбирают берцы с толстой подошвой, из натуральной кожи и с натуральным мехом внутри, или современный вариант унтов. Рекомендуется взять две пары обуви: кроссовки для теплого времени года и сапоги для зимы. При этом стоит выбирать обувь на 1–2 размера больше, чтобы можно было носить теплый носок и дополнительную стельку.

Инструменты и принадлежности

В зависимости от профессии вам могут понадобиться определенные инструменты. Хотя на вахте обычно предоставляет необходимый инвентарь, некоторые специалисты предпочитают брать с собой рулетку, фонарики, мерный стакан, разводной ключ. Особым помощником станет мультитул, который включает в себя сразу несколько опций типа ножа, отвертки, открывашки, мини-пилы, кусачек. Если планируется авиаперелет, то инструменты необходимо будет сдать в багаж. Также заранее уточните у работодателя, какие инструменты разрешено провозить на объект.

Предметы для личного комфорта

Чтобы чувствовать себя комфортно в непривычных условиях, стоит взять с собой запас нижнего белья, тапочки и сланцы для душа, обычные и теплые носки, войлочные стельки. Не лишней будет сушилка для обуви, так как батарея не всегда может справится с сушкой.

Свободное времяпрепровождение

Длительные вечера можно разнообразить с помощью любимых занятий. Можно взять с собой ноутбук или планшет с закачанными фильмами и сериалами, электронную книгу и компактные настольные игры. Не забудьте зарядные устройства для гаджетов, но предварительно уточните, разрешено ли провозить их на объект.

Постельное белье и полотенца

Некоторые люди предпочитают спать на своем постельном белье и использовать личные полотенца. Если для вас это важно, то стоит взять с собой минимум одно маленькое полотенце для лица и рук и одно большое полотенце для бани и душа.

Аптечка