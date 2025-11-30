Снова задержки: что происходит в российских аэропортах 30 ноября 2025

Множество авиарейсов задерживаются 30 ноября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Воскресное утро 30 ноября 2025 года принесло пассажирам российских аэропортов многочисленные задержки и отмены рейсов. Ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Хотя к утру большинство ограничений были сняты, их последствия продолжают сказываться на графике полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 30 ноября 2025

Ночью 30 ноября российские аэропорты столкнулись с волной временных ограничений. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в 02:25 были введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

В 03:11 ограничения ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Аэропорт принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В 06:47 временные ограничения затронули аэропорт Саратова (Гагарин).

К утру ситуация начала стабилизироваться. В 07:19 были сняты ограничения в аэропорту Саратова, а в 07:20 — дополнительные ограничения в Геленджике, который стал готов к обслуживанию рейсов с 08:30 по московскому времени. Но в в 8:38 Кореняко сообщил, что в аэропорту Самары (Куромоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 30 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 30 ноября 2025

В аэропорту Внуково утром 30 ноября зафиксированы многочисленные задержки и отмены. Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван, запланированный на 09:40, задерживается до 10:20. Полностью отменен рейс KA 504 авиакомпании Аэро Номад Эйрлайнс в Бишкек, вылет которого должен был состояться в 10:00.

Рейс DP 995 авиакомпании Победа в Стамбул задерживается более чем на час — до 11:30 вместо запланированного 10:20. Отменен рейс KA 556 в Ош, который должен был вылететь в 14:50. Значительная задержка у рейса RT 203 авиакомпании ЮВТ Аэро в Тобольск — вылет перенесен с 16:40 на 18:30.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные задержки. Рейс UT 572 из Красноярска совершит посадку в 09:07 вместо 08:15. Рейсы из Ташкента (HY 9613) и Самары (UT 438) прилетели по расписанию или раньше. Рейс 3F 321 из Еревана задерживается более чем на час до 09:33.

Рейсы из Сургута (UT 248, посадка в 09:12 вместо 08:35) и Якутска (R3 475 и 6R 4475, посадка в 09:01 вместо 08:40) задерживаются на 20-40 минут. Рейс UT 356 из Грозного и DP 744 из Оша прилетели раньше расписания. Полностью отменен рейс KA 503 из Бишкека, который ожидался в 08:50.

Критическая задержка у рейса UT 560 из Махачкалы — посадка в 10:51 вместо 09:00 (задержка почти 2 часа). Рейс DP 478 из Саратова прибудет в 11:22 вместо 10:55. Рейс ZF 2902 из Пхукета задерживается на 25 минут до 14:00. Отменен рейс KA 555 из Оша, запланированный на 13:50.

Рейс PC 1580 из Антальи совершит посадку в 14:51 вместо 14:15. Значительная задержка у рейса RT 204 из Тобольска — посадка в 17:40 вместо 15:50 (задержка почти 2 часа). Рейсы из Баку (UT 746, посадка в 17:55), Стамбула (DP 996, посадка в 21:36) и Антальи (UT 784, посадка в 22:15) задерживаются на 20-36 минут.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 30 ноября 2025

В аэропорту Домодедово на утро 30 ноября наблюдаются задержки на вылет. Рейс U6 371 авиакомпании Уральские авиалинии в Калининград задерживается на полчаса до 09:30. Рейс U6 627 в Калининград, запланированный на 11:30, задерживается до 12:05. Значительная задержка у рейса Y7 402 авиакомпании Нордстар в Сочи — вылет переносится с 12:10 на 13:50.

Среди прилетающих рейсов рейс EK 129 из Дубая прилетел в 08:11. Рейс U6 652 из Барнаула задерживается на 25 минут до 08:25. Рейс S7 2616 из Томска совершит посадку в 09:41 вместо 09:10.

Критическая задержка у рейса HY 603 из Ташкента — посадка в 11:28 вместо 09:50 (задержка почти полтора часа). Рейс U6 272 из Екатеринбурга прибудет в 11:10 вместо 10:05. Рейс S7 2572 из Нового Уренгоя задерживается до 11:00. По рейсу U6 2710 из Оша, запланированному на 10:25, нет актуальной информации о статусе.

Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается на 23 минуты до 10:48. Рейсы из Ноябрьска (YC 420, посадка в 11:15) и Норильска (Y7 106, посадка в 11:46) задерживаются на 25-56 минут. Рейс S7 3042 из Братска совершит посадку в 12:27 вместо 12:05. Рейс U6 350 из Благовещенска прилетел раньше в 11:18.

Рейс U6 300 из Благовещенска задерживается почти на час до 13:30. Значительные задержки у рейсов из Калининграда (U6 628, посадка в 18:40 вместо 18:00), Сочи (Y7 1032, посадка в 22:25 вместо 20:45 — задержка почти 2 часа) и Уфы (Y7 9405, посадка в 00:10 1 декабря вместо 23:25 30 ноября).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 30 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 30 ноября наблюдаются задержки на вылет. Рейс DP 6907 авиакомпании Победа в Нальчик задерживается на час до 09:05. Рейс DP 6921 в Махачкалу переносится с 08:50 на 09:45. Рейс DP 6941 в Сочи задерживается на 35 минут до 10:20.

Критическая задержка у рейса YC 190 авиакомпаний Ямал и ЮТэйр в Новый Уренгой — вылет переносится с 10:35 на 13:10 (задержка 2 часа 35 минут). Рейс DP 6901 в Нальчик задерживается на час до 11:40. Рейс W5 99 авиакомпании Mahan Airlines в Тегеран задерживается на полчаса до 11:40 со сменой терминала.

Полностью отменен рейс SU 5918A Аэрофлота в Хабаровск, запланированный на 13:50. Рейс DP 6861 в Саратов задерживается на 20 минут до 14:30. Значительная задержка у рейса UJ 614 в Шарм-эль-Шейх — вылет переносится с 14:30 на 17:25 (почти 3 часа).

Критическая задержка у рейса SU 5806 в Хабаровск — вылет переносится с 16:55 на 22:35 (задержка почти 6 часов). При этом рейс SU 5918 в Хабаровск вылетел раньше в 13:50 вместо запланированного 19:20.

Среди прилетающих рейсов рейс SU 1481 из Красноярска задерживается на 36 минут до 09:06. Рейс DP 6548 из Красноярска совершит посадку в 09:41 вместо 09:20. Критическая задержка у рейса YC 189 из Нового Уренгоя — посадка в 12:00 вместо 09:25 (задержка 2 часа 35 минут).

Рейс SU 1603 из Самары прибудет в 12:07 вместо 11:15. Критическая задержка у рейса SU 1357 из Саратова — посадка в 15:22 вместо 11:30 (задержка почти 4 часа). Рейс SU 5801 из Владивостока задерживается до 12:39.

Значительная задержка у рейса UJ 613 из Шарм-эль-Шейха — посадка в 16:25 вместо 13:30 (почти 3 часа). Рейс DP 6836 из Калининграда задерживается на 27 минут до 14:07. Рейс SU 1705 из Владивостока совершит посадку в 14:24 вместо 14:05.

Критическая задержка у рейса SU 5919 из Хабаровска — посадка в 20:14 вместо 14:15 (задержка 6 часов). Рейсы из Южно-Сахалинска (FV 6284, посадка в 14:52) и Магадана (FV 6292, посадка в 15:01) задерживаются на 30-36 минут.

Рейс SU 1267 из Краснодара задерживается на 52 минуты до 15:47. Рейс DP 6908 из Нальчика совершит посадку в 15:42 вместо 15:20. Рейс SU 1257 из Краснодара задерживается до 17:02. По рейсу B2 971 из Минска нет актуальной информации о статусе.

Критическая задержка у рейса SU 1713 из Хабаровска — посадка в 20:39 вместо 16:20 (задержка более 4 часов). Рейс SU 271 из Бангкока прибудет в 20:14 вместо 16:25 (задержка почти 4 часа). Рейс DP 6902 из Нальчика задерживается на 23 минуты до 18:08. Рейс SU 1449 из Екатеринбурга совершит посадку в 19:27 вместо 18:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 30 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 30 ноября наблюдаются существенные задержки. Критическая задержка у рейса UJ 628 в Хургаду — вылет переносится с 08:05 на 17:50 (задержка почти 10 часов). Рейс FV 6355 в Минеральные Воды вылетел по расписанию в 08:15.

Рейс SU 2954 Аэрофлота в Краснодар задерживается на час до 09:25. Рейс S7 6410 в Иркутск задерживается на полтора часа до 14:00. Рейс U6 173 в Хабаровск переносится с 13:00 на 13:40. Полностью отменен рейс U6 2641 в Худжанд, запланированный на 17:25.

Среди прилетающих рейсов рейсы FV 6542 из Новосибирска, EY 853 из Абу-Даби, DP 505 из Махачкалы и FV 6188 из Москвы прилетели по расписанию или раньше. Рейс 3F 333 из Еревана задерживается на 39 минут до 09:39. Рейс UT 469 из Сургута совершит посадку в 10:19 вместо 09:20. Значительная задержка у рейса N4 308 из Омска — посадка в 12:30 вместо 09:30 (задержка 3 часа). Рейс N4 322 из Новокузнецка прибудет в 11:30 вместо 10:05.

Рейс Y7 406 из Норильска задерживается на 17 минут до 10:32. Рейс YC 845 из Нового Уренгоя совершит посадку в 11:43 вместо 11:20. Рейс DV 821 из Астаны прилетел раньше в 11:01. Значительная задержка у рейса S7 6409 из Иркутска — посадка в 13:18 вместо 11:25 (почти 2 часа). Рейс FV 6004 из Москвы задерживается на 26 минут до 12:31. Рейс R3 467 из Якутска совершит посадку в 13:30 вместо 12:40. Рейс SU 2955 из Краснодара задерживается до 19:38.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 30 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 30 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Рейс U6 272 в Москву задерживается более чем на час до 10:35. Рейсы WZ 2029 в Нижний Новгород и U6 2013 в Наманган вылетели по расписанию.

Критическая задержка у рейса SZ 210 в Душанбе — вылет переносится с 10:40 на 14:30 (почти 4 часа). Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается почти на час до 11:50. Рейс R3 467 в Санкт-Петербург переносится с 11:40 на 12:30.

Рейс U6 300 в Москву задерживается на полтора часа до 13:30. По рейсу U6 572 в Санкт-Петербург нет актуальной информации о статусе. Рейс U6 174 в Санкт-Петербург задерживается на 20 минут до 13:10. Рейс SU 1449 в Москву переносится с 17:55 на 18:55. Рейс U6 173 в Хабаровск задерживается на 35 минут до 19:25.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса SZ 209 из Душанбе — посадка в 13:30 вместо 09:20 (задержка более 4 часов). Рейс U6 174 из Хабаровска задерживается до 10:45. Рейсы SU 855 из Саньи и R3 467 из Якутска задерживаются на 25-75 минут. Рейс U6 572 из Владивостока совершит посадку в 12:25 вместо 11:05. Рейс SU 2926 из Краснодара прибудет в 17:35 вместо 16:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 30 ноября 2025

В аэропорту Пашковский рейс SU 2926 в Екатеринбург задерживается на час до 11:45. Рейс WZ 1563 в Тбилиси переносится с 11:00 на 12:10. Рейс SU 1267 в Москву задерживается на час до 12:10. Рейс SU 768 в Дубай переносится с 11:30 на 12:30. Рейс SU 1257 в Москву задерживается на час до 13:10. Рейс SU 2955 в Санкт-Петербург переносится с 14:10 на 15:10.

Среди прилетающих рейсов рейс WZ 1562 из Махачкалы задерживается до 10:40. Рейсы из Москвы (SU 1264, посадка в 10:24), Екатеринбурга (SU 2927, посадка в 10:34) и Дубая (SU 769, посадка в 10:44) задерживаются на 30-50 минут. Рейс SU 2863 из Новосибирска совершит посадку в 10:59 вместо 10:10. Рейс SU 1256 из Москвы прилетел раньше в 10:09. Рейс SU 657 из Стамбула задерживается до 11:19. Значительная задержка у рейса S7 5115 из Новосибирска — посадка в 15:25 вместо 12:15 (задержка более 3 часов). Рейс SU 2954 из Санкт-Петербурга задерживается до 13:59.

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 30 ноября 2025

В аэропорту Толмачево информация об отклонении пяти воздушных лайнеров от графика полетов появилась на онлайн-табло крупнейшей воздушной гавани Сибири. С незначительным опозданием прибудут в Новосибирск самолеты авиакомпании S7 из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска, Нерюнгри и Братска. Причины задержек не называются.

Среди прилетающих рейсов рейс S7 5204 из Владивостока задерживается на 25 минут до 12:35. Значительная задержка у рейса SZ 221 из Душанбе — посадка в 18:39 вместо 16:15 (задержка более 2 часов). Все воздушные суда покинули Толмачево по расписанию.

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 30 ноября 2025

В аэропорту Курумоч критическая задержка у рейса U6 1871 в Хургаду — вылет переносится с 05:20 на 12:50 (задержка более 7 часов). Рейс UT 438 в Москву вылетел по расписанию в 07:20. Рейс SU 1603 в Москву задерживается на час до 11:25. Рейс FV 6204 в Сочи переносится с 15:50 на 16:50.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса U6 1872 из Хургады — посадка в 10:15 вместо 02:25. Рейс SU 1602 из Москвы задерживается на 40 минут до 10:05. Рейс FV 6203 из Сочи совершит посадку в 16:00 вместо 14:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 30 ноября 2025

В аэропорту Гагарин рейс DP 478 в Москву задерживается на 35 минут до 10:45. Критическая задержка у рейса SU 1357 в Москву — вылет переносится с 10:45 на 14:45 (задержка 4 часа). Среди прилетающих рейсов рейс DP 477 из Москвы задерживается на полчаса до 10:10. Критическая задержка у рейса SU 1356 из Москвы — посадка в 13:50 вместо 09:55 (задержка почти 4 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 30 ноября 2025

В аэропорту Сочи рейс DP 112 в Москву задерживается на 16 минут до 08:31. Рейс FV 6203 в Самару задерживается на час двадцать минут до 12:00. Рейс Y7 1032 в Москву переносится с 17:10 на 18:50.

Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса FV 6642 из Новосибирска — посадка в 11:20 вместо 09:15 (задержка более 2 часов). Рейс N4 480 из Омска прилетел раньше в 09:18. Рейс N4 492 из Кемерово задерживается на 34 минуты до 10:14.

Рейс EO 474 из Новосибирска совершит посадку в 10:30 вместо 10:05. Значительная задержка у рейса IO 1826 из Антальи — посадка в 13:00 вместо 11:00 (2 часа). Рейс DP 6941 из Москвы задерживается на 40 минут до 14:15.