Губернатор Ямала поздравил матерей с праздником и поблагодарил за труд

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери и поблагодарил их за труд по воспитанию детей. Артюхов отметил, что колыбельная матери становится одним из первых уроков любви для малыша.

«За каждую песню, за каждое ласковое слово, за тепло, которым вы, мамы, согреваете свои семьи, — низкий поклон. Будьте всегда здоровы, любимы и окружены заботой. С Днем матери!» — рассказал губернатор в своем официальном telegram-канале.