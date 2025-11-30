Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Ямала поздравил матерей с праздником и поблагодарил за труд

30 ноября 2025 в 11:13
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери и поблагодарил их за труд по воспитанию детей. Артюхов отметил, что колыбельная матери становится одним из первых уроков любви для малыша.

«За каждую песню, за каждое ласковое слово, за тепло, которым вы, мамы, согреваете свои семьи, — низкий поклон. Будьте всегда здоровы, любимы и окружены заботой. С Днем матери!» — рассказал губернатор в своем официальном telegram-канале.

В послании губернатор сделал акцент на роли семьи как главной опоры для человека, особенно в суровых северных условиях. Он отметил, что тепло материнской заботы помогает пережить любые жизненные испытания и остается для детей ориентиром во взрослом возрасте.

