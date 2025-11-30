Логотип РИА URA.RU
Общество

Ямал занял второе место в РФ по уровню зарплат

30 ноября 2025 в 09:32
Средняя зарплата на Ямале составляет 173 480 реблей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех регионах России средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Среди них Ямал, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике. Чукотский автономный округ — 192 934 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ 173 480 рублей, город Москва — 161 100, Магаданская область 152 498», — говорится на сайте издания.

Еще ряд субъектов РФ демонстрирует средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей, включая Московскую, Мурманскую и Сахалинскую области, Якутию, Ненецкий и ХМАО, Камчатку и Санкт‑Петербург. Методика расчета среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учитывает фонд оплаты труда (с компенсациями, надбавками, премиями и систематическими выплатами) и среднесписочную численность работников за отчетный период.

