Ямал занял второе место в РФ по уровню зарплат
Средняя зарплата на Ямале составляет 173 480 реблей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В четырех регионах России средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Среди них Ямал, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике. Чукотский автономный округ — 192 934 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ 173 480 рублей, город Москва — 161 100, Магаданская область 152 498», — говорится на сайте издания.
Еще ряд субъектов РФ демонстрирует средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей, включая Московскую, Мурманскую и Сахалинскую области, Якутию, Ненецкий и ХМАО, Камчатку и Санкт‑Петербург. Методика расчета среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учитывает фонд оплаты труда (с компенсациями, надбавками, премиями и систематическими выплатами) и среднесписочную численность работников за отчетный период.
