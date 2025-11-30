Ямал занял второе место в РФ по уровню зарплат

В четырех регионах России средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Среди них Ямал, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Еще ряд субъектов РФ демонстрирует средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей, включая Московскую, Мурманскую и Сахалинскую области, Якутию, Ненецкий и ХМАО, Камчатку и Санкт‑Петербург. Методика расчета среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учитывает фонд оплаты труда (с компенсациями, надбавками, премиями и систематическими выплатами) и среднесписочную численность работников за отчетный период.