Происшествия

ДТП

В ЯНАО иномарка снесла пешеходв на тротуаре

30 ноября 2025 в 07:28
Пешеход получил травмы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) днем 29 ноября автомобиль Toyota занесло на дороге, и он сбил пешехода на тротуаре. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, ДТП произошло на улице Совхохной, а пешеход этого получил травмы.

«29.11.2025 года, около 11 часов 50 минут, в районе дома 8 по улице Совхозная, города Салехард, водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением, допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пешеход был отправлен в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

