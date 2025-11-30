Ямалец в момент пропажи был одет во все черное Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 48-летний Геннадий Ядне. Мужчина пропал еще 13 ноября. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

Мужчину разыскивают с 13 ноября Фото: telegram-канал ДПСО «Ямал»





«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ядне Геннадий Николаевич, 48 лет, Тарко-Сале, Ямал. С 13 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поисковиков.