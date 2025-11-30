Логотип РИА URA.RU
Происшествия

На Ямале больше двух недель разыскивают 48-летнего мужчину. Фото

30 ноября 2025 в 05:24
Ямалец в момент пропажи был одет во все черное

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 48-летний Геннадий Ядне. Мужчина пропал еще 13 ноября. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

Мужчину разыскивают с 13 ноября

Фото: telegram-канал ДПСО «Ямал»


«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ядне Геннадий Николаевич, 48 лет, Тарко-Сале, Ямал. С 13 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поисковиков.

В день пропажи он был одет в фуфайку, сапоги и шапку черного цвета. Из примет — худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, карие глаза и темные волосы. О его местонахождении просьба сообщать по номерам: 112 и 8-800-200-71-78.

