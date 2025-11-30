Логотип РИА URA.RU
Общество

Мэр из ЯНАО приготовил своей маме на завтрак ванильные палочки. Видео

Мэр Губкинского поздравил женщин с Днем матери и приготовил маме завтрак
30 ноября 2025 в 14:39
Бандурко договорился со школьниками, что они вместе поздравят своих мам таким способом

Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко приготовил своей маме на праздничный завтрак ванильные палочки и поздравил женщин с Днем матери. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Приготовил маме на праздничный завтрак ванильные палочки. Накануне был в седьмой школе, там парни их готовили, договорились удивить своих мам именно так, у меня получилось», — рассказал Бандурко.

Акция продемонстрировала не только кулинарные способности подростков, но и их искреннее желание порадовать самых близких людей. Бандурко также поздравил всех мам и бабушек с праздником, пожелав им тепла, спокойствия и радости.

