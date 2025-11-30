Альтернатива «Оскару»: как прошла церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
В Москве 27 ноября 2025 состоялась церемония вручения первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Совсем недавно, 27 ноября 2025, в Москве состоялась первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» — проект Никиты Михалкова, который режиссер называет альтернативой «Оскару». Главный приз — миллион долларов в виде десятикаратного якутского бриллианта. Российские актеры Светлана Крючкова и Александр Адабашьян стали лучшими в актерских номинациях, а специальный приз за вклад в мировой кинематограф достался иранскому режиссеру Маджиду Маджиди. Подробнее в материале URA.RU.
От идеи до воплощения: три года подготовки к церемонии «Бриллиантовая бабочка»
История «Бриллиантовой бабочки» началась в 2022 году на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Выступая перед делегатами, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о необходимости создать наднациональную инфраструктуру для взаимной поддержки кинематографистов из стран, разделяющих традиционные нравственные и духовные ценности. Режиссер подчеркнул: «Это будет евразийский 'Оскар'. Но это должен быть не просто фестиваль».
Михалков объяснял необходимость новой премии идеологическим давлением в современном кинематографе: «Меня стала раздражать тенденция, когда русская картина может попасть на большие фестивали, только если она отрицательно говорит о своей стране и культуре». По его словам, принципы Евразийской киноакадемии — это уважение к человеческим и религиозным ценностям.
Презентация киноакадемии состоялась в апреле 2025 года в рамках Московского международного кинофестиваля. К организации присоединились более 20 стран: Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Куба, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Церемония изначально планировалась на 5 декабря, но прошла 27 ноября.
Учредителями премии выступили Российский фонд культуры и Министерство культуры РФ. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул: «'Оскар' лет десять разгонялся, набирал авторитет. У нас же такой замах — с места в карьер создать идейную и содержательную творческую альтернативу».
Главная награда: статуэтка с 4744 бриллиантами
Премия охватывает 12 номинаций, среди них — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», а также актерские и технические категории
Символом премии стала серебряная статуэтка в виде бабочки, севшей на завиток киноленты, украшенная драгоценными камнями. Автор — художник Юрий Купер, который рассказал, что образ родился случайно, когда бабочка залетела в его мастерскую. Статуэтка весит 650 граммов и инкрустирована 4744 бриллиантами.
Но главная особенность премии — призовой фонд. Лауреаты за лучший фильм получили не просто статуэтку, а якутский бриллиант весом 10 карат, эквивалентный одному миллиону долларов. Победители в остальных одиннадцати номинациях получили бриллианты по пять карат стоимостью 250 тысяч долларов каждый.
Бриллианты предоставила российская компания АЛРОСА. Такой формат призов потребовал усиленных мер безопасности — иностранных лауреатов до отъезда на родину охраняла Росгвардия, а для вывоза камней подготовили все необходимые документы. Александр Адабашьян пошутил на церемонии: «Я первый, кто приостановил вывоз бриллиантов из нашей страны».
Вечер в «Мастерской 12»: как прошла церемония «Бриллиантовая бабочка»
Светлана Крючкова стала лауреатом кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в номинации «Лучшая актриса»
Торжественная церемония состоялась в театре «Мастерская '12' Никиты Михалкова». Вел мероприятие актер Сергей Безруков, входивший в экспертный совет премии. Среди гостей — министр культуры Ольга Любимова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Артем Михалков, актеры Александр Петров, Дмитрий Дюжев с супругой, Виктория Исакова.
На конкурс представили 34 фильма из 17 государств. Больше всего картин прислали Кыргызстан (5), Иран (4), Китай, Турция и ЮАР (по 3). Участвовали даже ленты из Франции, Великобритании, Италии, Канады и США — правда, произведенные совместно с «дружественными» странами вроде Сенегала и Северной Македонии.
Победителей выбирал российский экспертный совет из 14 человек: продюсер Александр Акопов, художник по гриму Петр Горшенин, сценарист Александр Звягинцев, журналистка Мария Лемешева, композитор Алексей Рыбников, художник-постановщик Сергей Февралев, оператор Алишер Хамидходжаев, киновед Сергей Лаврентьев, режиссеры Андрей Кравчук, Алексей Пиманов, Сергей Урсуляк и Владимир Хотиненко, актеры Сергей Безруков и Алексей Гуськов.
Триумф Китая и драма из Сербии
Главный приз получил китайский фильм «Против течения» режиссера Сюй Чжэна. Это история молодого человека, который становится курьером и меняет свою жизнь, находит новых друзей и с их помощью познает себя. Картина покорила жюри простотой и человечностью.
Лучшим режиссером стал Горан Радованович из Сербии за драму «Лесной царь», действие которой происходит на фоне натовских бомбардировок 1999 года. Премьера этой картины состоялась на ММКФ в 2024 году. Награду за лучший сценарий получила Кэрол Шор из ЮАР за фильм «Старый праведный блюз».
В технических номинациях отметили мастеров из Центральной Азии и Белоруссии. Лучший оператор — Талант Акынбеков из Кыргызстана за фильм «Черный, красный, желтый». Лучший художник — Мейлис Худайберенов из Туркменистана за «Композитора». Лучшим композитором признали Юрия Потеенко из Беларуси за музыку к фильму «Черный замок».
Российские звезды и пакистанский дебют на церемонии «Бриллиантовая бабочка»
Александр Адабашьян получил награду в номинации «Лучший актер» за работу в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки»
Призы за главные актерские роли получили российские артисты Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, сыгравшие в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Картина о пожилой паре питерских интеллигентов уже завоевала более 20 наград на разных кинофестивалях и получила приз зрительских симпатий на ММКФ-2025.
75-летняя Светлана Крючкова, которая более десяти лет борется с онкологией и передвигается на инвалидной коляске, лично приехала на церемонию. Она появилась в темном свитере, пестрой накидке, нарядных перчатках в сетку и темных очках. 80-летний Александр Адабашьян не скрывал радости от признания.
В номинациях за роли второго плана победили Анвар Картаев из Узбекистана за фильм «В погоне за весной» и Соня Хуссейн за картину «Термит» совместного производства Пакистана и Канады. Специальную номинацию для стран, не входящих в евразийское пространство, выиграл байопик «Али Примэра» о венесуэльском певце-коммунисте режиссера Даниэля Егреса Ричарда.
Почетный приз за вклад в мировой кинематограф вручили иранскому режиссеру Маджиду Маджиди, обладателю наград международных фестивалей за фильмы «Отец» (1996) и «Дети солнца» (2020), номинанту на «Оскар» за «Детей небес» (1997). Михалков не раз публично восхищался его творчеством: «За три копейки делает гениальные картины».
Никита Михалков подвел итог: «Мы единственная в Европе держава, которая встала во весь рост против всего того, что нас хотят заставить делать. Под крылом этой бабочки мы хотим начать объединение народов, религий, культур, кто уважает свое прошлое, смотрит в будущее и ценит все то, что каждому дал Бог». Время покажет, станет ли «Бриллиантая бабочка» реальной альтернативой западным премиям или останется политическим проектом с ограниченным культурным влиянием.
