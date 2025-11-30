Альтернатива «Оскару»: как прошла церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

В Москве 27 ноября 2025 состоялась церемония вручения первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Совсем недавно, 27 ноября 2025, в Москве состоялась первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» — проект Никиты Михалкова, который режиссер называет альтернативой «Оскару». Главный приз — миллион долларов в виде десятикаратного якутского бриллианта. Российские актеры Светлана Крючкова и Александр Адабашьян стали лучшими в актерских номинациях, а специальный приз за вклад в мировой кинематограф достался иранскому режиссеру Маджиду Маджиди. Подробнее в материале URA.RU.

От идеи до воплощения: три года подготовки к церемонии «Бриллиантовая бабочка»

История «Бриллиантовой бабочки» началась в 2022 году на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Выступая перед делегатами, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о необходимости создать наднациональную инфраструктуру для взаимной поддержки кинематографистов из стран, разделяющих традиционные нравственные и духовные ценности. Режиссер подчеркнул: «Это будет евразийский 'Оскар'. Но это должен быть не просто фестиваль».

Михалков объяснял необходимость новой премии идеологическим давлением в современном кинематографе: «Меня стала раздражать тенденция, когда русская картина может попасть на большие фестивали, только если она отрицательно говорит о своей стране и культуре». По его словам, принципы Евразийской киноакадемии — это уважение к человеческим и религиозным ценностям.

Презентация киноакадемии состоялась в апреле 2025 года в рамках Московского международного кинофестиваля. К организации присоединились более 20 стран: Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Куба, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Церемония изначально планировалась на 5 декабря, но прошла 27 ноября.

Учредителями премии выступили Российский фонд культуры и Министерство культуры РФ. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул: «'Оскар' лет десять разгонялся, набирал авторитет. У нас же такой замах — с места в карьер создать идейную и содержательную творческую альтернативу».

Главная награда: статуэтка с 4744 бриллиантами

Премия охватывает 12 номинаций, среди них — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», а также актерские и технические категории Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Символом премии стала серебряная статуэтка в виде бабочки, севшей на завиток киноленты, украшенная драгоценными камнями. Автор — художник Юрий Купер, который рассказал, что образ родился случайно, когда бабочка залетела в его мастерскую. Статуэтка весит 650 граммов и инкрустирована 4744 бриллиантами.

Но главная особенность премии — призовой фонд. Лауреаты за лучший фильм получили не просто статуэтку, а якутский бриллиант весом 10 карат, эквивалентный одному миллиону долларов. Победители в остальных одиннадцати номинациях получили бриллианты по пять карат стоимостью 250 тысяч долларов каждый.

Бриллианты предоставила российская компания АЛРОСА. Такой формат призов потребовал усиленных мер безопасности — иностранных лауреатов до отъезда на родину охраняла Росгвардия, а для вывоза камней подготовили все необходимые документы. Александр Адабашьян пошутил на церемонии: «Я первый, кто приостановил вывоз бриллиантов из нашей страны».

Вечер в «Мастерской 12»: как прошла церемония «Бриллиантовая бабочка»

Светлана Крючкова стала лауреатом кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в номинации «Лучшая актриса» Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Торжественная церемония состоялась в театре «Мастерская '12' Никиты Михалкова». Вел мероприятие актер Сергей Безруков, входивший в экспертный совет премии. Среди гостей — министр культуры Ольга Любимова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Артем Михалков, актеры Александр Петров, Дмитрий Дюжев с супругой, Виктория Исакова.

На конкурс представили 34 фильма из 17 государств. Больше всего картин прислали Кыргызстан (5), Иран (4), Китай, Турция и ЮАР (по 3). Участвовали даже ленты из Франции, Великобритании, Италии, Канады и США — правда, произведенные совместно с «дружественными» странами вроде Сенегала и Северной Македонии.

Победителей выбирал российский экспертный совет из 14 человек: продюсер Александр Акопов, художник по гриму Петр Горшенин, сценарист Александр Звягинцев, журналистка Мария Лемешева, композитор Алексей Рыбников, художник-постановщик Сергей Февралев, оператор Алишер Хамидходжаев, киновед Сергей Лаврентьев, режиссеры Андрей Кравчук, Алексей Пиманов, Сергей Урсуляк и Владимир Хотиненко, актеры Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Триумф Китая и драма из Сербии

Главный приз получил китайский фильм «Против течения» режиссера Сюй Чжэна. Это история молодого человека, который становится курьером и меняет свою жизнь, находит новых друзей и с их помощью познает себя. Картина покорила жюри простотой и человечностью.

Лучшим режиссером стал Горан Радованович из Сербии за драму «Лесной царь», действие которой происходит на фоне натовских бомбардировок 1999 года. Премьера этой картины состоялась на ММКФ в 2024 году. Награду за лучший сценарий получила Кэрол Шор из ЮАР за фильм «Старый праведный блюз».

В технических номинациях отметили мастеров из Центральной Азии и Белоруссии. Лучший оператор — Талант Акынбеков из Кыргызстана за фильм «Черный, красный, желтый». Лучший художник — Мейлис Худайберенов из Туркменистана за «Композитора». Лучшим композитором признали Юрия Потеенко из Беларуси за музыку к фильму «Черный замок».

Российские звезды и пакистанский дебют на церемонии «Бриллиантовая бабочка»

Александр Адабашьян получил награду в номинации «Лучший актер» за работу в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Призы за главные актерские роли получили российские артисты Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, сыгравшие в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Картина о пожилой паре питерских интеллигентов уже завоевала более 20 наград на разных кинофестивалях и получила приз зрительских симпатий на ММКФ-2025.

75-летняя Светлана Крючкова, которая более десяти лет борется с онкологией и передвигается на инвалидной коляске, лично приехала на церемонию. Она появилась в темном свитере, пестрой накидке, нарядных перчатках в сетку и темных очках. 80-летний Александр Адабашьян не скрывал радости от признания.

В номинациях за роли второго плана победили Анвар Картаев из Узбекистана за фильм «В погоне за весной» и Соня Хуссейн за картину «Термит» совместного производства Пакистана и Канады. Специальную номинацию для стран, не входящих в евразийское пространство, выиграл байопик «Али Примэра» о венесуэльском певце-коммунисте режиссера Даниэля Егреса Ричарда.

Почетный приз за вклад в мировой кинематограф вручили иранскому режиссеру Маджиду Маджиди, обладателю наград международных фестивалей за фильмы «Отец» (1996) и «Дети солнца» (2020), номинанту на «Оскар» за «Детей небес» (1997). Михалков не раз публично восхищался его творчеством: «За три копейки делает гениальные картины».