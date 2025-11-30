В память о «Красной машине»: какие праздники отмечают 1 декабря 2025

Всероссийский день хоккея ежегодно отмечается 1 декабря Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первое декабря 2025 года насыщено событиями — от церковных праздников до современных профессиональных дат. В этот день православные верующие вспоминают подвиг мученика Платона Анкирского, отдавшего жизнь за веру. Народный календарь отмечает праздник Платона и Романа Зимоуказателей. Россия празднует Всероссийский день хоккея и совсем новый День математика. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 1 декабря 2025

Память мученика Платона Анкирского

Первого декабря Русская православная церковь чтит память святого мученика Платона Анкирского, пострадавшего за христианскую веру в начале IV столетия. Этот праздник напоминает верующим о силе духа и непоколебимости убеждений перед лицом смертельной опасности.

Платон появился на свет во второй половине III века в городе Анкире, расположенном в исторической области Галатия (территория современной Турции). Его семья исповедовала христианство и воспитала сына в духе веры и благочестия. Братом Платона был святой мученик Антиох, известный как врач. Еще в юном возрасте Платон покинул родительский дом и отправился странствовать по городам с проповедями Евангелия.

Современники поражались его красноречию, глубокому знанию эллинской учености и способности убедительно излагать христианское учение. Однако подобная деятельность в то время преследовалась римскими властями, которые придерживались языческих культов. Юного проповедника схватили и доставили на суд к правителю Агриппину в храм Зевса.

Правитель попытался склонить Платона к отречению разными способами. Сначала он использовал лесть, уверяя молодого человека, что тот по мудрости может сравниться с великим философом Платоном, если начнет поклоняться древним богам. На это святой ответил, что мудрость античных философов хоть и велика, но преходяща и ограниченна, тогда как истинная вечная мудрость содержится в Евангелии.

Когда лесть не подействовала, Агриппин прибег к соблазну — пообещал отдать Платону в жены свою красавицу-дочь. При отказе правитель угрожал страшными муками и смертью. Святой ответил, что выбирает временную смерть ради жизни вечной. Разгневанный судья приказал жестоко избить мученика и бросить в темницу.

Через семь дней Платона вновь привели в храм Зевса, где были приготовлены орудия пыток — кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Правитель предложил последний выбор: принести жертву языческим богам или испытать действие этих орудий на себе. Платон снова твердо отказался поклониться идолам. После истязаний его вернули в темницу и держали без пищи и воды восемнадцать суток.

Видя, что даже это не сломило волю узника, ему предложили последний шанс — просто произнести фразу «велик бог Аполлон». Платон отказался, заявив, что не хочет согрешить даже словом. Тогда по приказу Агриппина святого мученика обезглавили. Это произошло в 302 или 306 году нашей эры.

Народный праздник 1 декабря 2025

Платон и Роман Зимоуказатели

В народном календаре первое декабря известно как день Платона и Романа Зимоуказателей. Помимо мученика Платона, православная церковь в этот день вспоминает святого Романа Кесарийского, диакона, также пострадавшего за веру во времена гонений императора Максимилиана.

Роман служил диаконом в городе Кесарии (современная территория Израиля). Однажды он встретил епарха Асклипиада, направлявшегося на языческий праздник, и начал убеждать его отречься от идолов и обратиться к истинному Богу. Разгневанный епарх отказался и приказал схватить Романа для пыток.

В момент ареста диакон увидел мальчика по имени Варул и воскликнул, обращаясь к епарху, что даже этот отрок мудрее его, потому что знает истинного Бога. Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестоким истязаниям. Римские палачи отрезали Роману язык, но, по преданию, лишенный языка диакон продолжал славить Христа, что привело мучителей в ужас. В конце концов Романа повесили.

Наши предки прозвали этих святых Зимоуказателями, потому что по погоде первого декабря судили о характере всей предстоящей зимы. Существовала поговорка: «Платон да Роман кажут зиму нам». Причем наблюдать следовало на протяжении всего дня — утро указывало на начало зимы, полдень на ее середину, а вечер на конец сезона.

Что можно и нельзя делать 1 декабря 2025 года

Народные традиции и православные обычаи сформировали ряд рекомендаций для первого зимнего дня. В этот день приветствовалась подготовка к холодам. Женщины собирались вместе для рукоделия — пряли, вязали, шили теплую одежду. Считалось, что совместный труд наполняет вещи доброй энергией и согревает лучше.

Мужчины проверяли хозяйственные постройки, утепляли их к зиме, заготавливали дрова. Разрешалось ходить на подледную рыбалку, а вечером было принято париться в бане. Особое внимание уделялось заботе о ближних — помогали нуждающимся, подавали милостыню, делились припасами с соседями. Хозяйки готовили постные блюда и угощали ими родных и друзей.

Существовал обычай кормить странников, появившихся в деревне, — это приносило удачу дому. Согласно церковной традиции, молитва святым мученикам Платону и Роману помогала решить финансовые проблемы и обрести семейное благополучие. Такую молитву следовало произносить до начала любых дел.

Запреты первого декабря были связаны с защитой от негатива и сохранением удачи. Категорически не рекомендовалось поднимать найденные на улице деньги или украшения — по поверьям, их заговаривали ведьмы, и они приносили беды. Следовало избегать любых конфликтов, поскольку размолвка в этот день могла перерасти в длительную вражду.

Стирка в первый зимний день грозила навлечь болезни на семью. Нельзя было оставлять окна и двери открытыми на ночь, иначе через них уходила удача. Отказ в помощи нуждающимся приводил к собственным бедам. Черную одежду носить не следовало, так как темный цвет привлекал нечистую силу.

Не рекомендовалось планировать важные дела, заключать сделки — начинания в этот день считались обреченными на провал и разочарования. Начинался Рождественский пост, поэтому запрещалось употребление мяса и алкоголя.

Российские праздники 1 декабря 2025 года

Всероссийский день хоккея

Выбор даты связан с тем, что 1 декабря 1946 года в СССР прошел первый матч первого чемпионата страны по хоккею с шайбой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Россия отмечает профессиональный праздник, посвященный одному из самых популярных зимних видов спорта. Всероссийский день хоккея впервые прошел в первый зимний день 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка — легендарного вратаря советской сборной.

В этот день более 150 стадионов страны радушно приняли любителей игры. Россия является наследницей славного прошлого советского хоккея. Сборная СССР неоднократно подтверждала профессионализм результативной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» — так прозвали советскую команду за блестящие победы в сложнейших матчах с зарубежными профессионалами.

Восемь раз советские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 22 раза — чемпионами мира. Дебют сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года сразу принес золото. С 1963 по 1971 год команда девять раз подряд становилась чемпионом мира — абсолютный рекорд.

Имена тренеров гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов. Непростые 1990-е годы тяжело сказались на спорте — рушились связи между республиками бывшего СССР, многие игроки уезжали за рубеж. Отсутствие золота на чемпионатах мира с 1993 года сменилось новой чередой побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы вернули российской сборной титулы чемпионов.

На зимних Олимпийских играх 2018 года команда, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России, впервые за 26 лет завоевала золото. В 2022 году в Пекине россияне стали серебряными призерами. Заботясь о популярности хоккея, организуются показательные матчи с участием звезд, в которых принимают участие даже политики и президент страны.

День математика

Первого декабря Россия впервые широко отмечает новый профессиональный праздник — День математика, установленный приказом Минпросвещения № 388 от 5 июня 2024 года по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина. С инициативой выступил ректор МГУ Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.

Дата приурочена к дню рождения Николая Ивановича Лобачевского (1792-1856) — выдающегося российского математика, одного из создателей неевклидовой геометрии. Его труды легли в основу многих открытий отечественной математической школы и до сих пор используются в современной науке.

Главная цель праздника — популяризация математики среди общества, развитие интереса школьников к этой области, выявление талантливых математиков среди молодежи, повышение статуса педагогов и исследователей. Это также повод обратить внимание на качество преподавания дисциплины в школах и вузах.

Математика лежит в основе многих сфер жизни. Без нее невозможно представить программное обеспечение электронных устройств, поисковые системы, криптографию, искусственный интеллект, расшифровку генома человека. Математические методы применяются в оптимизации транспортных сетей, энергетике, прогнозировании стихийных бедствий, управлении здравоохранением.

Международные праздники 1 декабря 2025 года

Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно первого декабря мировое сообщество проводит акции, посвященные противостоянию синдрому приобретенного иммунодефицита. Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Идею выдвинули сотрудники отдела по информированию общественности ВОЗ Джеймс Бунн и Томас Неттер.

Дата выбрана так, чтобы не затмеваться рождественскими каникулами и выборами в США. Перед началом мероприятий определяется девиз года. Изначально большое внимание уделялось теме инфицирования детей и молодежи, но позже акцент сместился, поскольку болезнь касается всех возрастов.

В 1996 году для координации борьбы с эпидемией создана Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), имеющая офис в России. Структура планирует мероприятия и призывает обращать внимание на проблему не только первого декабря, но круглый год. Событие не носит характер праздника, так как связано с памятью о жертвах вируса.

День невролога

Специалисты, занимающиеся профилактикой и лечением заболеваний нервной системы, отмечают неофициальный профессиональный праздник. Неврология занимает особое место среди медицинских специальностей, поскольку нервная система участвует во всех процессах жизнедеятельности. Целый спектр заболеваний может быть обусловлен неврологическими причинами.

История неврологии берет начало в трудах древних ученых — Гиппократа и Ибн Сины. Интенсивное развитие пришлось на XIX век, когда началось изучение нервных клеток, импульсов, проводящих путей мозга. В 1860 году под Парижем открылось первое неврологическое отделение во главе с Жаном-Мартеном Шарко.

Развитие российской неврологии связано с именами Алексея Кожевникова, Ивана Павлова, Владимира Бехтерева. Кожевников считается основателем русской школы неврологии — благодаря ему появилась первая в мире неврологическая клиника, Московское общество невропатологов и психиатров, «Журнал невропатологии и психиатрии».

Киберпонедельник

«Киберпонедельник» — это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первый понедельник декабря традиционно становится днем масштабных интернет-распродаж. Киберпонедельник является продолжением Черной пятницы, но проходит не в обычных магазинах, а онлайн. Интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести не выходя из дома.

Праздник ведет историю из США, где первая массовая онлайн-распродажа прошла в 2004 году. День придуман для офисных работников. Маркетинговые исследования показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

Американцы возвращались на работу после длительного отдыха и могли совершить покупки с большими скидками, которые не успели сделать в Черную пятницу. Тогда персональные компьютеры и интернет были менее доступны, поэтому люди пользовались рабочими компьютерами. Владельцы магазинов стали заманивать клиентов выгодными предложениями по понедельникам.

Сегодня Киберпонедельник — одна из крупнейших в мире онлайн-распродаж. Большинство интернет-магазинов предлагают скидки до 90% и специальные предложения. Купить можно любой товар — от одежды и косметики до техники, электроники и игрушек. Многие магазины предлагают бесплатную доставку.