Общество

На Ямале зарегистрировали более 17 тысяч домашних животных

30 ноября 2025 в 18:53
В системе учета на данный момент зарегистрировано уже 17 823 домашних животных

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В День домашних животных 30 ноября власти Ямала напомнили о необходимости регистрации питомцев в единой региональной базе. На текущий момент в базе уже зарегистрировано 17 823 домашних животного.

«Процедуру бесплатно проводят в госветклиниках. 17 823 ямальских хвостика — уже в базе», — сообщил telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

В рамках регистрации животному устанавливается безопасный чип. В нем содержится информация о питомце, включая кличку, возраст, данные о прививках и номер телефона владельца.

