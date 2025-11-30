Семьи УрФО поборются за 300 миллионов рублей

31 семья из УрФО вышла в финал конкурса «Это у нас семейное» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал вышла 31 семья, которые летом поедут в Москву бороться за главные призы — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом URA.RU сообщили представители конкурса.

«В окружном полуфинале конкурса по УФО „Это у нас семейное“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ в Екатеринбурге победила 31 семья. Летом они поедут в Москву, чтобы побороться в финале за главные призы конкурса — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий», — сообщили в пресс-службе конкурса. Право выйти в финал семьи завоевали, успешно пройдя серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний.

В полуфинале участвовали 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа. Среди победителей — 12 семей из Челябинской области, восемь — из Свердловской, пять — из Ханты-Мансийского автономного округа, четыре — из Тюменской области, по одной семье из Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Главное достижение: на протяжении всего проекта участники стали одной большой и дружной командой, где царили поддержка, понимание и взаимное уважение. Именно в этом — в единении, в радости быть частью чего-то большего — и заключается главная ценность нашего конкурса», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он подчеркнул, что семьи, где заботятся друг о друге, — настоящая опора и светлое будущее России.

В рамках полуфинала участники выполняли различные задания, в том числе участвовали в интеллектуальной викторине «Знание.Игра» от Российского общества «Знание». Также часть заданий была связана с культурным кодом России. Для участников были организованы различные активности: выставка работ конкурса, зона отдыха от девелопера Forum, интерактивная площадка с играми от Центра развития туризма Свердловской области.

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» был открыт президентом России Владимиром Путиным 27 мая 2025 года. Тогда он отметил, что конкурс интересен многим россиянам.

Платформа «Россия — страна возможностей» была учреждена 22 мая 2018 года по инициативе президента РФ. Ее цель заключается в формировании будущего страны посредством обеспечения равных возможностей для самореализации каждого гражданина.