ТАСС: скрывающийся на Украине преступник должен России более 106 тысяч рублей
На преступника были заведены исполнительные производства по долгам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сбежавший на Украину преступник, который курировал покушение на чиновника РФ, имеет задолженность свыше 106 тысяч рублей. Об этом говорится в документах.
«Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов имеет задолженность на сумму свыше 106 тысяч рублей. Она включает штрафы, неоплаченные налоги и сборы», — передает ТАСС со ссылкой на документы о долгах.
Ранее на бывшего российского депутата, который скрылся на Украине, завели уголовное дело. Он там успел получить гражданство.
