На сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы завели уголовное дело

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На Илью Пономарева* вновь завели уголовное дело, сообщил источник РИАН Фото:

На бежавшего на территорию Украины бывшего российского депутата Госдумы Илью Пономарева (признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заведено уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Там уточнили, что Пономарев провинился, поучаствовав в «Съезде народных депутатов» (признан в РФ нежелательным).

«В отношении Ильи Пономарева* возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что Пономорев принял участие во встрече нежелательной организации «Съезд народных депутатов».

Пономарев уехал из РФ в 2014 году. Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. После начала спецоперации был объявлен в розыск за распространение фейков о ВС РФ.

*Пономарев внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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На бежавшего на территорию Украины бывшего российского депутата Госдумы Илью Пономарева (признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заведено уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Там уточнили, что Пономарев провинился, поучаствовав в «Съезде народных депутатов» (признан в РФ нежелательным). «В отношении Ильи Пономарева* возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что Пономорев принял участие во встрече нежелательной организации «Съезд народных депутатов». Пономарев уехал из РФ в 2014 году. Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. После начала спецоперации был объявлен в розыск за распространение фейков о ВС РФ. *Пономарев внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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