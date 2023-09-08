На сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы завели уголовное дело

На бежавшего на территорию Украины бывшего российского депутата Госдумы Илью Пономарева (признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заведено уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Там уточнили, что Пономарев провинился, поучаствовав в «Съезде народных депутатов» (признан в РФ нежелательным).
«В отношении Ильи Пономарева* возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что Пономорев принял участие во встрече нежелательной организации «Съезд народных депутатов».
Пономарев уехал из РФ в 2014 году. Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. После начала спецоперации был объявлен в розыск за распространение фейков о ВС РФ.
*Пономарев внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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