Трамп захотел организовать встречу России, США и Китая
15 ноября 2025 в 05:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу, в которой примут участие Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай, с целью обсуждения вопроса сокращения ядерных арсеналов. Об этом он заявил в Белом доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал