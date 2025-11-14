США могут изъять 2,5 млрд долларов российских активов в 2026-2028 годах

В США оценили вероятность конфискации российских активов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное правительство США в период с 2026 по 2028 год может изъять половину от общего объема замороженных суверенных активов России. Это 2,5 миллиарда долларов из пяти, которые находятся под контролем американской юрисдикции. Такие цифры приводят в бюджетном управлении конгресса.

«Вероятность конфискации оценивается в 50%. Если конгресс примет законопроект REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025, который уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Украины», — со ссылкой на данные управления пишет РИА Новости.

По сведениям издания, вероятность того, что президент США Дональд Трамп предпримет соответствующие действия, не столь высока. Однако если это случится, то около 300 млн из этих средств будут вложены в ценные бумаги Министерства финансов Соединенных Штатов перед отправкой средств Киеву.

