Трамп забил тревогу из-за успехов России в ядерной гонке
Трамп заявил, что через четыре-пять лет Россия и Китай догонят США в ядерной гонке
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп забид тревогу из-за ядерной политики США, России и Китая. По его словам, Россия и Китай могут догнать США по объему ядерного арсенала через четыре-пять лет.
«У нас больше ядерного оружия. Россия на втором месте, а Китай — на третьем, но через четыре-пять лет они нас догонят», — сказал президент. Заявление было сделано во время поездки Трампа во Флориду.
Ранее Дональд Трамп высказывал мнение о возможности масштабного соглашения между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений, отмечая заинтересованность всех сторон в перенаправлении средств с поддержания арсеналов на более полезные цели. Также обсуждалась идея заключения американо-российского договора по контролю над тактическим ядерным оружием.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.