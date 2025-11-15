Трамп забил тревогу из-за успехов России в ядерной гонке

Трамп заявил, что через четыре-пять лет Россия и Китай догонят США в ядерной гонке Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп забид тревогу из-за ядерной политики США, России и Китая. По его словам, Россия и Китай могут догнать США по объему ядерного арсенала через четыре-пять лет.

«У нас больше ядерного оружия. Россия на втором месте, а Китай — на третьем, но через четыре-пять лет они нас догонят», — сказал президент. Заявление было сделано во время поездки Трампа во Флориду.