Общество

Работа

Выяснилось, сколько будет шестидневных рабочих недель в новом году

HH.ru: 2026 год пройдет без шестидневных рабочих недель
15 ноября 2025 в 06:04
Производственный календарь-2026 без шестидневных рабочих недель

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В следующем году в России не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«В 2026 году в России не ожидается шестидневных рабочих недель», — рассказали в пресс-службе сервиса. Для сравнения, в 2025 году россияне работали шесть дней подряд только один раз — в конце октября, а в 2024 году таких недель было три — в апреле, ноябре и декабре.

Ранее URA.RU рассказывало, что следующая шестидневная рабочая неделя ожидается не раньше 2027 года. При этом в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а общее число рабочих дней составит 247.

