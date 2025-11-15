Выяснилось, сколько будет шестидневных рабочих недель в новом году

Производственный календарь-2026 без шестидневных рабочих недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В следующем году в России не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«В 2026 году в России не ожидается шестидневных рабочих недель», — рассказали в пресс-службе сервиса. Для сравнения, в 2025 году россияне работали шесть дней подряд только один раз — в конце октября, а в 2024 году таких недель было три — в апреле, ноябре и декабре.