Трамп рассказал о планах встречи с Россией и Китаем
Трамп рассказал о планах по ядерному разоружению
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Американский президент Дональд Трамп заявил о желании провести встречи с лидерами КНР и России, посвященные проблеме сокращения ядерного оружия. Об этом президент США рассказал на брифинге журналистам.
«Я хотел бы провести встречу, в первую очередь, с участием Китая и России, чтобы сократить ядерное оружие», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации.
Ранее Трамп уже обсуждал вопрос сокращения мировых арсеналов ядерного оружия с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. При этом американский лидер отмечал существенный ядерный потенциал России и предполагал, что в ближайшей перспективе аналогичным потенциалом будет обладать и КНР. Также Трамп заявлял о намерении возобновить проведение ядерных испытаний.
