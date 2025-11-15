Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп рассказал о планах встречи с Россией и Китаем

Трамп захотел встретиться с РФ и КНР из-за ядерного оружия
15 ноября 2025 в 05:49
Трамп рассказал о планах по ядерному разоружению

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании провести встречи с лидерами КНР и России, посвященные проблеме сокращения ядерного оружия. Об этом президент США рассказал на брифинге журналистам.

«Я хотел бы провести встречу, в первую очередь, с участием Китая и России, чтобы сократить ядерное оружие», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации.

Ранее Трамп уже обсуждал вопрос сокращения мировых арсеналов ядерного оружия с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. При этом американский лидер отмечал существенный ядерный потенциал России и предполагал, что в ближайшей перспективе аналогичным потенциалом будет обладать и КНР. Также Трамп заявлял о намерении возобновить проведение ядерных испытаний.

