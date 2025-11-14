Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

«Магнит» начал масштабный ребрендинг своей популярной сети магазинов

«Магнит» запускает масштабный ребрендинг своей косметической сети
15 ноября 2025 в 02:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Магнит» перезапускает косметическую сеть под новым брендом «М.Косметик»

«Магнит» перезапускает косметическую сеть под новым брендом «М.Косметик»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Магнит» проводит ребрендинг своей дрогери-сети: «Магнит Косметик» переименуется в «М.Косметик», а для премиального сегмента запускается новый бренд «М.Кос». Об этом сообщили в компании.

«Магнит» запускает масштабный ребрендинг дрогери-сети: бренд «Магнит Косметик» сменит название на «М.Косметик», а для премиального сегмента создается отдельный бренд «М.Кос». Первый премиальный магазин откроется 15 ноября в Краснодаре, до конца года планируется запуск еще семи таких точек в ключевых городах России. В магазинах этой сети будет продаваться косметика и парфюмерия», — передают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В перспективе на формат «М.Кос» придется около 10% магазинов сети, 20% составят магазины household с товарами для дома, остальные — классические дрогери. Выручка дрогери-формата «Магнита» в первом полугодии 2025 года достигла 115,6 млрд рублей, увеличившись на 6,2% в годовом выражении.

Продолжение после рекламы

Эксперты отмечают высокую конкуренцию в премиальном сегменте, где лидируют «Л»Этуаль» и «Золотое яблоко», а также активное развитие премиального направления на Wildberries. Ближайшим конкурентом «Магнита» в сегменте дрогери остается сеть «Улыбка радуги» группы «Лента».

Ранее URA.RU рассказывало о тенденции развития премиальных направлений в российском бизнесе. Магнитогорский металлургический комбинат также делает ставку на премиальную продукцию, доля которой в его продажах превышает 40%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал