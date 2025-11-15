Трамп: США проведут ядерные испытания в ответ на действия других стран
Трамп заявил о перспективе ядерных испытаний
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США планируют провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других государств. Мероприятия могут состояться в ближайшее время. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — подчеркнул глава Белого дома. Также политик отметил, что соответствующие мероприятия пройдут «очень скоро».
Ранее Дональд Трамп уже высказывался о намерении провести ядерные испытания, объясняя это необходимостью проверить работоспособность соответствующих устройств и реагируя на якобы проводимые РФ и КНР действия в этом направлении. Вашингтон анонсировал подготовку к субкритическим испытаниям, при которых не производятся взрывы, а тестируются составляющие систем.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.