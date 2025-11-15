Трамп: США проведут ядерные испытания в ответ на действия других стран

Трамп заявил о перспективе ядерных испытаний Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США планируют провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других государств. Мероприятия могут состояться в ближайшее время. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — подчеркнул глава Белого дома. Также политик отметил, что соответствующие мероприятия пройдут «очень скоро».