Дмитриев заявил о рекордном количестве фейковых историй о России

15 ноября 2025 в 04:56
Дмитриев заявил, что создается больше фейковых историй, чем о Трампе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

О России создается больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия это знает: о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе — рекорд, который, кажется, невозможно побить», — написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что фейки будут появляться снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована.

В публикации Дмитриев прикрепил скриншот из соцсети Truth Social, где Дональд Трамп просит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера-демократа Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Президент США сравнил дело о преступлениях Эпштейна с «российской аферой», утверждая, что стрелки от этого разбирательства «ведут к демократам».

