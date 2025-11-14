Дмитриев заявил, что создается больше фейковых историй, чем о Трампе Фото: Роман Наумов © URA.RU

О России создается больше фейковых историй, чем о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия это знает: о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе — рекорд, который, кажется, невозможно побить», — написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что фейки будут появляться снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована.