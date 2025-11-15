Логотип РИА URA.RU
В ГД предупредили об уплате имущественных налогов до 1 декабря

15 ноября 2025 в 05:04
Россиянам советуют не забыть оплатить налоги

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям России необходимо не забыть заплатить налоги, в том числе земельный и имущественный до первого декабря. Об этом рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Налог на имущество, а также земельный и транспортный нужно оплатить до 1 декабря», — передает ТАСС слова Антропенко. Он добавил, что со второго декабря начнут начислять пени за неуплату.

Ранее сообщалось, что в связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов активизировались мошенники: они звонят россиянам и предлагают помощь в оплате налогов, пользуясь тем, что процесс внесения платежей не всегда понятен гражданам. ФНС напоминает, что уведомления о налогах рассылаются по почте и размещаются в личном кабинете налогоплательщика, а уплатить налоги за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

