Аэропорт Самары приостановил свою работу
10 ноября 2025 в 07:01
В аэропорту Самары введен план «Ковер»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В авиагавани Самары введены временные ограничения на взлет и посадку авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал