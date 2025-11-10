Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Аэропорт Самары приостановил свою работу

10 ноября 2025 в 07:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В аэропорту Самары введен план "Ковер"

В аэропорту Самары введен план «Ковер»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В авиагавани Самары введены временные ограничения на взлет и посадку авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал