Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Эксперт раскрыл, ждать ли обвала цен на недвижимость после завершения СВО

Зубик: снижение цен недвижимости не будет после завершения СВО
15 ноября 2025 в 10:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прогноз развития рынка недвижимости после завершения СВО

Прогноз развития рынка недвижимости после завершения СВО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершение спецоперации не приведет к обвалу рынка недвижимости, а фундаментальный рост цен на квартиры может продолжиться, сообщил эксперт по недвижимости Виктор Зубик. По его словам, после стабилизации ситуации часть инвестиций вернется в экономику и рынок недвижимости, создавая благоприятные условия для сохранения ценовой динамики.

«Когда ситуация стабилизируется, часть инвестиций, направленных сейчас на производство и оборону, со временем снова будет возвращена в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости. Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить», — сказал Виктор Зубик в интерью «газета.ru».  

Эксперт отметил, что краткосрочные коррекции возможны, однако серьезное падение цен произойдет только в случае экономических или политических шоков. При этом такие факторы, как удешевление ипотеки, дефицит новостроек и снижение привлекательности вкладов будут поддерживать рынок.

Продолжение после рекламы

Специалист добавил, что единственным фактором, способным краткосрочно замедлить рост, может стать резкая отмена стимулирующих программ. Он также рекомендовал покупателям ориентироваться на собственную стратегию, а не пытаться «поймать» идеальный момент для покупки.

На фоне обсуждения тенденций ипотечного кредитования и роста цен на недвижимость эксперт Виктор Зубик высказал мнение о будущем рынка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах сократить объем выдачи ипотечных кредитов, а данные НБКИ показали рекордный уровень отказов по ипотечным кредитам — свыше 60%. При этом в 2025 году наблюдается рынок недвижимости, завершение СВО, цены на квартиры, ипотека, инвестиции, дефицит новостроек, экономика, экспертная оценка, ценовая динамика, специальная военная операция. рост цен на квартиры, особенно на малогабаритные в новостройках.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал