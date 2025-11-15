Эксперт раскрыл, ждать ли обвала цен на недвижимость после завершения СВО

Прогноз развития рынка недвижимости после завершения СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершение спецоперации не приведет к обвалу рынка недвижимости, а фундаментальный рост цен на квартиры может продолжиться, сообщил эксперт по недвижимости Виктор Зубик. По его словам, после стабилизации ситуации часть инвестиций вернется в экономику и рынок недвижимости, создавая благоприятные условия для сохранения ценовой динамики.

«Когда ситуация стабилизируется, часть инвестиций, направленных сейчас на производство и оборону, со временем снова будет возвращена в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости. Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить», — сказал Виктор Зубик в интерью «газета.ru».

Эксперт отметил, что краткосрочные коррекции возможны, однако серьезное падение цен произойдет только в случае экономических или политических шоков. При этом такие факторы, как удешевление ипотеки, дефицит новостроек и снижение привлекательности вкладов будут поддерживать рынок.

Специалист добавил, что единственным фактором, способным краткосрочно замедлить рост, может стать резкая отмена стимулирующих программ. Он также рекомендовал покупателям ориентироваться на собственную стратегию, а не пытаться «поймать» идеальный момент для покупки.