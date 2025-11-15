Эксперт раскрыл, ждать ли обвала цен на недвижимость после завершения СВО
Прогноз развития рынка недвижимости после завершения СВО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Завершение спецоперации не приведет к обвалу рынка недвижимости, а фундаментальный рост цен на квартиры может продолжиться, сообщил эксперт по недвижимости Виктор Зубик. По его словам, после стабилизации ситуации часть инвестиций вернется в экономику и рынок недвижимости, создавая благоприятные условия для сохранения ценовой динамики.
«Когда ситуация стабилизируется, часть инвестиций, направленных сейчас на производство и оборону, со временем снова будет возвращена в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости. Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить», — сказал Виктор Зубик в интерью «газета.ru».
Эксперт отметил, что краткосрочные коррекции возможны, однако серьезное падение цен произойдет только в случае экономических или политических шоков. При этом такие факторы, как удешевление ипотеки, дефицит новостроек и снижение привлекательности вкладов будут поддерживать рынок.
Специалист добавил, что единственным фактором, способным краткосрочно замедлить рост, может стать резкая отмена стимулирующих программ. Он также рекомендовал покупателям ориентироваться на собственную стратегию, а не пытаться «поймать» идеальный момент для покупки.
На фоне обсуждения тенденций ипотечного кредитования и роста цен на недвижимость эксперт Виктор Зубик высказал мнение о будущем рынка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах сократить объем выдачи ипотечных кредитов, а данные НБКИ показали рекордный уровень отказов по ипотечным кредитам — свыше 60%. При этом в 2025 году наблюдается рынок недвижимости, завершение СВО, цены на квартиры, ипотека, инвестиции, дефицит новостроек, экономика, экспертная оценка, ценовая динамика, специальная военная операция. рост цен на квартиры, особенно на малогабаритные в новостройках.
