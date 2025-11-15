Первый снег в Москве лег на землю с опозданием на месяц

В столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Москве 15 ноября с месячным опозданием выпал первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Причиной выпадения снега стал холодный атмосферный фронт.

«В столице нашей Родины сегодня, 15 ноября, в результате прохождения холодного атмосферного фронта с опозданием на месяц (средняя многолетняя дата в XXI веке — 17 октября) выпал и лег на землю первый настоящий снег, побелела земля», — заявил Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что в течение ночи в Москве шел дождь. Количество осадков варьировалось в зависимости от района: на ВДНХ зафиксировано девять литров воды на квадратный метр, на Балчуге — восемь миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров, возле МГУ — 11 миллиметров. В целом объем осадков достиг 20% от месячной нормы. К утру дождь начал сменяться снегом, а к 06:00 (по мск) уже шел чистый снег.

