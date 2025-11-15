Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на предприятии Рязанской области

На одном из предприятий под Рязанью начался пожар из-за атаки дронов (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ночь на 15 ноября над территорией Рязанской области было нейтрализовано 25 беспилотников. В результате падения обломков одного из БПЛА возникло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Павел Мальков.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в своем telegram-канале. В настоящее время на месте происшествия работают представители оперативных служб.