Трамп принял решение по Венесуэле
Трамп заявил, что страна добилась большого прогресса с Венесуэлой
Фото: Official White House / Shealah Craighead
В ходе заявлений президент США Дональд Трамп сообщил о сформировавшемся у него видении того, какие меры Вашингтон должен принять в отношении Венесуэлы. Кроме того, глава государства отметил значительный прогресс в сокращении поставок наркотиков из страны.
«Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета. Информацию передает ТАСС.
Ранее телеканал CBS сообщал, что Министерство обороны США представило президенту обновленные планы возможных военных операций против Венесуэлы, передает деловое издание «Взгляд». Они предусматривают в том числе нанесение ударов по наземным объектам. Однако в пресс-службе ведомства не стали комментировать эти сведения. Также стало известно о запуске военной операции Вашингтона под названием «Южное копье» (Southern spear). Ее цель — борьба с наркокартелями в Латинской Америке.
- Да15 ноября 2025 11:19Это большой миротворец. Я вообще не удивлюсь если он решит китайско тайваньский конфликт. Из него мир так и прёт.