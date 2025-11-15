Трамп принял решение по Венесуэле

Трамп заявил, что страна добилась большого прогресса с Венесуэлой Фото: Official White House / Shealah Craighead

В ходе заявлений президент США Дональд Трамп сообщил о сформировавшемся у него видении того, какие меры Вашингтон должен принять в отношении Венесуэлы. Кроме того, глава государства отметил значительный прогресс в сокращении поставок наркотиков из страны.

«Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета. Информацию передает ТАСС.