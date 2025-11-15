Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Аналог столичного «Сенежа» предложили открыть на Урале

15 ноября 2025 в 13:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полпред Артем Жога отметил, что данную инициативу можно рассмотреть

Полпред Артем Жога отметил, что данную инициативу можно рассмотреть

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полпреду президента России в УрФО Артему Жоге предложили создать на Урале аналог столичного образовательного центра для молодежи и чиновников «Сенеж». С таким предложением выступил уралец, участвовавший в СВО, на фестивале «100 лучших просветителей УрФО» в Челябинске.

«На примере „Сенежа“ можно сделать уральский аналог на территории [челябинского курорта] „Увильды“. Сама обстановка дает возможность, можно ей воспользоваться», — предложил свердловчанин. Боец отметил, что проходил здесь реабилитацию.

«Размышлял по этому поводу. Надо подумать, как это спроектировать. Очень много в УрФО образовательных учреждений, которые могут предоставить площадку. Мы найдем какую-нибудь такую площадку. В мыслях есть, но все поэтапно. За все проекты хвататься очень тяжело», — ответил на предложение Жога.

Продолжение после рекламы

Площадка «Сенеж» находится в Солнечногорске Московской области. Это образовательный центр для молодежи, чиновников, волонтеров и активистов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал