Аналог столичного «Сенежа» предложили открыть на Урале

Полпред Артем Жога отметил, что данную инициативу можно рассмотреть

Полпреду президента России в УрФО Артему Жоге предложили создать на Урале аналог столичного образовательного центра для молодежи и чиновников «Сенеж». С таким предложением выступил уралец, участвовавший в СВО, на фестивале «100 лучших просветителей УрФО» в Челябинске.

«На примере „Сенежа“ можно сделать уральский аналог на территории [челябинского курорта] „Увильды“. Сама обстановка дает возможность, можно ей воспользоваться», — предложил свердловчанин. Боец отметил, что проходил здесь реабилитацию.

«Размышлял по этому поводу. Надо подумать, как это спроектировать. Очень много в УрФО образовательных учреждений, которые могут предоставить площадку. Мы найдем какую-нибудь такую площадку. В мыслях есть, но все поэтапно. За все проекты хвататься очень тяжело», — ответил на предложение Жога.

