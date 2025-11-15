Леониды 17 ноября 2025: когда смотреть, где будет видно и чего нельзя делать

В ночь на 18 ноября россиян ждет красивое астрономическое явление Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре небо подарит одно из самых красивых астрономических зрелищ — звездопад Леониды. В 2025 году поток вновь проявит себя во всей характерной для него динамике: быстрые яркие метеоры, зелено-голубые вспышки и длинные светящиеся хвосты, которые могут держаться на фоне неба несколько минут. Леониды известны не только своей скоростью, но и редкими метеорными штормами, когда число вспышек достигает сотен и тысяч в час. Каким будет звездопад в этот раз — в материале URA.RU.

Когда смотреть Леониды в 2025 году

Поток будет активен с 6 по 30 ноября, однако кульминация наступит в ночь с 17 на 18 ноября. Именно в это время Земля пройдет через наиболее плотную часть пылевого следа кометы Темпеля–Туттля — родительского тела Леонид.

Астрономы ожидают, что при ясной погоде можно будет увидеть около 10–15 метеоров в час, а в моменты локальных всплесков — до 20. Наибольшее количество метеоров проявится после полуночи и ближе к утру, когда созвездие Льва поднимется достаточно высоко над горизонтом.

Дополнительным преимуществом станет почти полная темнота: пик звездопада произойдет за три дня до новолуния. Луна представит собой тонкий серп и взойдет только под утро, поэтому небо останется темным и позволит разглядеть даже самые слабые вспышки.

Особенности звездопада

В атмосферу частицы Леониды входят со скоростью около 70 км/с , что делает вспышки яркими, резкими и заметными даже для неподготовленного наблюдателя. Цвет свечения — зелено-голубой, а метеоры нередко оставляют длинные дымные следы, которые могут извиваться и «висеть» на фоне неба несколько минут.

Известность Леониды получили благодаря редким штормам активности, возникающим примерно каждые 33 года. Именно к этому циклу привязано движение кометы Темпеля–Туттля. В 1833, 1866, 1966 и начале 2000-х годов поток устраивал легендарные звездные бури.

Например, в 1966 году наблюдатели в Северной Америке видели десятки метеоров каждую секунду — небо буквально «сыпалось». В 2001 году число метеоров превышало две тысячи в час. В 2025-м таких показателей не будет, но поток обещает быть красивым, стабильным и насыщенным.

Где наблюдать Леониды

Лучше всего Леониды видны в северном полушарии — радиант в созвездии Льва поднимается здесь выше. В России наблюдать поток можно практически повсюду: от Калининграда до Камчатки, если погода окажется благоприятной. Самые удобные условия — с полуночи до рассвета местного времени.

Для просмотра подойдут:

горные районы Кавказа и Крыма , где небо прозрачное и темное;

, где небо прозрачное и темное; южные регионы Европейской части России , отличающиеся мягкой погодой и частыми ясными ночами;

, отличающиеся мягкой погодой и частыми ясными ночами; Сибирь и Алтай , вдали от крупных городов и яркого освещения;

, вдали от крупных городов и яркого освещения; любые загородные территории, где световое загрязнение уменьшено.

В городской черте заметить звездопад намного сложнее — фонари и подсвеченные здания делают небо слишком ярким. Поэтому лучше всего выехать на природу и дать глазам хотя бы 20–30 минут на адаптацию к темноте.

Как правильно смотреть звездопад

Чтобы наблюдение принесло удовольствие, важно немного подготовиться:

Выбирайте темное место вдали от искусственного света.

вдали от искусственного света. Смотрите на небо невооруженным глазом — ни бинокль, ни телескоп не нужны.

— ни бинокль, ни телескоп не нужны. Расположитесь удобно: лежа или полулежа , чтобы охватить взглядом как можно больше неба.

, чтобы охватить взглядом как можно больше неба. Не фиксируйте внимание на созвездии Льва — метеоры появляются по всему небосклону, а самые яркие следы часто возникают в стороне от радианта.

— метеоры появляются по всему небосклону, а самые яркие следы часто возникают в стороне от радианта. Одевайтесь тепло: ноябрьские ночи холодные, а наблюдение может занять больше часа.

Как фотографировать звездопад Леониды

Чтобы запечатлеть звездопад Леонид, важно подготовиться заранее и учесть особенности ночной съемки. Оптимальное место съемки — поле, холм, берег реки или любое открытое пространство, где хорошо просматривается большая часть неба.

Для съемки подойдет фотоаппарат с ручными настройками — зеркальный или беззеркальный, а также смартфон с профессиональным режимом. Камеру необходимо поставить на устойчивый штатив: малейшее движение приведет к смазанным кадрам.

Какие стоит задать параметры камере

Выдержка . Для съемки «падающих звезд» подойдут значения от 10 до 25 секунд, в зависимости от яркости неба.

. Для съемки «падающих звезд» подойдут значения в зависимости от яркости неба. Диафрагму лучше открыть максимально — f/1.4–f/2.8 , чтобы улавливать больше света.

лучше открыть максимально — , чтобы улавливать больше света. Значение ISO можно установить в диапазоне 800–3200 , регулируя его так, чтобы кадр оставался достаточно светлым, но не слишком шумным.

можно установить в диапазоне , регулируя его так, чтобы кадр оставался достаточно светлым, но не слишком шумным. Резкость наводят вручную, ориентируясь на яркую звезду: важно добиться идеально четкого фокуса.

Чтобы избежать дрожания камеры в момент спуска затвора, удобно пользоваться таймером на 2 секунды или дистанционным управлением. Можно также включить серийную съемку с длительными экспозициями: так вероятнее поймать яркий метеор или даже сразу несколько следов на одном кадре.

При желании фотограф может скомбинировать серию снимков в итоговый кадр с десятками ярких полос — это позволит подчеркнуть масштаб метеорного потока.

Не стоит забывать о композиции: на фотографии может появиться не только небо, но и часть пейзажа — силуэты деревьев, контуры холмов или линия горизонта сделают снимок выразительнее. Если ночь достаточно темная, то камера способна захватить и оттенки Млечного Пути, что сделает фотографию особенно эффектной.

Чего нельзя делать во время наблюдений

Существуют простые правила, которые помогут не испортить впечатление:

Не используйте яркие фонарики и экраны — они сбивают ночное зрение. Лучше применить красный свет или минимальную яркость телефона. Не смотрите через оптику — узкое поле зрения не позволит увидеть движение метеоров. Не мешайте другим наблюдателям резкими вспышками света, громкими разговорами или включенной музыкой. Не пытайтесь смотреть из освещенного места — даже яркие метеоры станут менее заметными.