Леониды 17 ноября 2025: когда смотреть, где будет видно и чего нельзя делать
В ночь на 18 ноября россиян ждет красивое астрономическое явление
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ноябре небо подарит одно из самых красивых астрономических зрелищ — звездопад Леониды. В 2025 году поток вновь проявит себя во всей характерной для него динамике: быстрые яркие метеоры, зелено-голубые вспышки и длинные светящиеся хвосты, которые могут держаться на фоне неба несколько минут. Леониды известны не только своей скоростью, но и редкими метеорными штормами, когда число вспышек достигает сотен и тысяч в час. Каким будет звездопад в этот раз — в материале URA.RU.
Когда смотреть Леониды в 2025 году
Поток будет активен с 6 по 30 ноября, однако кульминация наступит в ночь с 17 на 18 ноября. Именно в это время Земля пройдет через наиболее плотную часть пылевого следа кометы Темпеля–Туттля — родительского тела Леонид.
Астрономы ожидают, что при ясной погоде можно будет увидеть около 10–15 метеоров в час, а в моменты локальных всплесков — до 20. Наибольшее количество метеоров проявится после полуночи и ближе к утру, когда созвездие Льва поднимется достаточно высоко над горизонтом.
Кульминация Леониды наступит в ночь с 17 на 18 ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дополнительным преимуществом станет почти полная темнота: пик звездопада произойдет за три дня до новолуния. Луна представит собой тонкий серп и взойдет только под утро, поэтому небо останется темным и позволит разглядеть даже самые слабые вспышки.
Особенности звездопада
В атмосферу частицы Леониды входят со скоростью около 70 км/с , что делает вспышки яркими, резкими и заметными даже для неподготовленного наблюдателя. Цвет свечения — зелено-голубой, а метеоры нередко оставляют длинные дымные следы, которые могут извиваться и «висеть» на фоне неба несколько минут.
Известность Леониды получили благодаря редким штормам активности, возникающим примерно каждые 33 года. Именно к этому циклу привязано движение кометы Темпеля–Туттля. В 1833, 1866, 1966 и начале 2000-х годов поток устраивал легендарные звездные бури.
Леониды — один из самых быстрых метеорных потоков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Например, в 1966 году наблюдатели в Северной Америке видели десятки метеоров каждую секунду — небо буквально «сыпалось». В 2001 году число метеоров превышало две тысячи в час. В 2025-м таких показателей не будет, но поток обещает быть красивым, стабильным и насыщенным.
Где наблюдать Леониды
Лучше всего Леониды видны в северном полушарии — радиант в созвездии Льва поднимается здесь выше. В России наблюдать поток можно практически повсюду: от Калининграда до Камчатки, если погода окажется благоприятной. Самые удобные условия — с полуночи до рассвета местного времени.
Для просмотра подойдут:
- горные районы Кавказа и Крыма, где небо прозрачное и темное;
- южные регионы Европейской части России, отличающиеся мягкой погодой и частыми ясными ночами;
- Сибирь и Алтай, вдали от крупных городов и яркого освещения;
- любые загородные территории, где световое загрязнение уменьшено.
Лучше всего наблюдать звездопад с полуночи до рассвета местного времени
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В городской черте заметить звездопад намного сложнее — фонари и подсвеченные здания делают небо слишком ярким. Поэтому лучше всего выехать на природу и дать глазам хотя бы 20–30 минут на адаптацию к темноте.
Как правильно смотреть звездопад
Чтобы наблюдение принесло удовольствие, важно немного подготовиться:
- Выбирайте темное место вдали от искусственного света.
- Смотрите на небо невооруженным глазом — ни бинокль, ни телескоп не нужны.
- Расположитесь удобно: лежа или полулежа, чтобы охватить взглядом как можно больше неба.
- Не фиксируйте внимание на созвездии Льва — метеоры появляются по всему небосклону, а самые яркие следы часто возникают в стороне от радианта.
- Одевайтесь тепло: ноябрьские ночи холодные, а наблюдение может занять больше часа.
Достаточно выбрать темное место, устроиться поудобнее и просто смотреть в небо
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Как фотографировать звездопад Леониды
Чтобы запечатлеть звездопад Леонид, важно подготовиться заранее и учесть особенности ночной съемки. Оптимальное место съемки — поле, холм, берег реки или любое открытое пространство, где хорошо просматривается большая часть неба.
Для съемки подойдет фотоаппарат с ручными настройками — зеркальный или беззеркальный, а также смартфон с профессиональным режимом. Камеру необходимо поставить на устойчивый штатив: малейшее движение приведет к смазанным кадрам.
Какие стоит задать параметры камере
- Выдержка. Для съемки «падающих звезд» подойдут значения от 10 до 25 секунд, в зависимости от яркости неба.
- Диафрагму лучше открыть максимально — f/1.4–f/2.8, чтобы улавливать больше света.
- Значение ISO можно установить в диапазоне 800–3200, регулируя его так, чтобы кадр оставался достаточно светлым, но не слишком шумным.
- Резкость наводят вручную, ориентируясь на яркую звезду: важно добиться идеально четкого фокуса.
Важно взять с собой запасной аккумулятор, ведь на холоде они разряжаются быстрее
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Чтобы избежать дрожания камеры в момент спуска затвора, удобно пользоваться таймером на 2 секунды или дистанционным управлением. Можно также включить серийную съемку с длительными экспозициями: так вероятнее поймать яркий метеор или даже сразу несколько следов на одном кадре.
При желании фотограф может скомбинировать серию снимков в итоговый кадр с десятками ярких полос — это позволит подчеркнуть масштаб метеорного потока.
Не стоит забывать о композиции: на фотографии может появиться не только небо, но и часть пейзажа — силуэты деревьев, контуры холмов или линия горизонта сделают снимок выразительнее. Если ночь достаточно темная, то камера способна захватить и оттенки Млечного Пути, что сделает фотографию особенно эффектной.
Чего нельзя делать во время наблюдений
Существуют простые правила, которые помогут не испортить впечатление:
- Не используйте яркие фонарики и экраны — они сбивают ночное зрение. Лучше применить красный свет или минимальную яркость телефона.
- Не смотрите через оптику — узкое поле зрения не позволит увидеть движение метеоров.
- Не мешайте другим наблюдателям резкими вспышками света, громкими разговорами или включенной музыкой.
- Не пытайтесь смотреть из освещенного места — даже яркие метеоры станут менее заметными.
Звездопад Леониды — одно из тех явлений, которое напоминает, насколько живым и изменчивым бывает наше небо. В 2025 году поток обещает быть умеренным по числу метеоров, но красивым и «чистым», благодаря темной безлунной ночи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.