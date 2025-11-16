На Украине хотят «декоммунизировать» Николая II

На Украине вскоре уберут все объекты из публичного пространства, связанные с монархом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинский Институт национальной памяти признал последнего российского императора Николая II олицетворением политики «российского империализма». Об этом следует из анализа материалов Института.

Согласно законодательству, органы местного самоуправления на Украине должны провести «декоммунизацию» Николая II. Им поручено удалить из общественного пространства объекты, ассоциирующиеся с российским монархом.

Институт национальной памяти ранее сформировал и обнародовал перечень российских политических и культурных деятелей, а также исторических событий, которые определены как «имперские» и подлежат «декоммунизации». В список, помимо всего рода Романовых, вошли такие личности, как Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Юрий Олеша и Евгений Петров.

Продолжение после рекламы

Также в перечень включены атаман Ермак Тимофеевич, прославившийся покорением Сибири, морской офицер Петр Шмидт — один из руководителей восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году, и царский посол Василий Бутурлин, участвовавший в Переяславской раде. Кроме того, в список попали значимые сражения — Бородинская и Полтавская битвы.