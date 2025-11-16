Украинцы недовольны условиями службы в Сумской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сумской области фиксируется массовый уход с позиций военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, подписавших контракт в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — сообщил источник ТАСС. ПО его данным, контрактники бегут в районе Садков.

Всего с января по октябрь 2025 года в Вооруженных силах Украины зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны. Из них около 34 тысяч добровольно вернулись на службу.

