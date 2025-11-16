Три российских аэропорта приостановили работу
В трех аэропортах ограничения введены, а с двух воздушных гаваней они сняты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В воздушных гаванях Нижнего Новогорода (Чкалов), Оренбурга и Уфы временно приостановлена работа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.
«НИЖНИЙ НОВГОРОД (Чкалов), ОРЕНБУРГ, УФА, ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Он добавил, что это сделано в целях безопасности гражданских полетов. Представитель Росавиации также добавил, что с аэропортов Пензы и Саратова сняты все ограничения. Работа там ведется согласно графику. Кореняко добавил, что пока действовали ограничительные меры, один самолет, летевший в авиагавань Саратова, был направлен за запасной аэродром.
