Происшествия

Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Нижнего Новогорода, Оренбурга и Уфы введены временные ограничения
16 ноября 2025 в 07:13
В трех аэропортах ограничения введены, а с двух воздушных гаваней они сняты

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В воздушных гаванях Нижнего Новогорода (Чкалов), Оренбурга и Уфы временно приостановлена работа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД (Чкалов), ОРЕНБУРГ, УФА, ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Он добавил, что это сделано в целях безопасности гражданских полетов. Представитель Росавиации также добавил, что с аэропортов Пензы и Саратова сняты все ограничения. Работа там ведется согласно графику. Кореняко добавил, что пока действовали ограничительные меры, один самолет, летевший в авиагавань Саратова, был направлен за запасной аэродром.

