На Украине пожаловались, что Россия постоянно меняет стратегию при атаках по энергосистеме

По словам эксперта, ВС РФ уже применили несколько различных тактик для ударов по энергосистеме Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия постоянно меняет тактику при атаках на украинскую энергетическую систему. Об этом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил в разговоре с «Би-би-си».

«Они постоянно меняют тактику. На моем счету это уже шестая тактика РФ, которую она применяет», — сказал Рябцев в беседе с «Би-би-си».

По его словам, действия российской армии в настоящее время направлены на два ключевых аспекта: нарушение целостности объединенной энергосистемы вдоль Днепра и изоляцию периферийных подсистем электроцентралей от общей энергосистемы. Рябцев указал на то, что для атак на объекты энергетической инфраструктуры российские войска задействуют значительное количество БПЛА, а также баллистические ракеты, с которыми украинская система противовоздушной обороны (ПВО) испытывает серьезные трудности при перехвате.

Также он подчеркнул, что в последнее время Россия провела модернизацию ударных дронов. ВС РФ увеличили размер их боевой части, а также улучшили характеристики ракет, позволяющие эффективнее избегать перехвата средствами ПВО.