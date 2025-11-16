На Украине пожаловались, что Россия постоянно меняет стратегию при атаках по энергосистеме
По словам эксперта, ВС РФ уже применили несколько различных тактик для ударов по энергосистеме Украины
Россия постоянно меняет тактику при атаках на украинскую энергетическую систему. Об этом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил в разговоре с «Би-би-си».
«Они постоянно меняют тактику. На моем счету это уже шестая тактика РФ, которую она применяет», — сказал Рябцев в беседе с «Би-би-си».
По его словам, действия российской армии в настоящее время направлены на два ключевых аспекта: нарушение целостности объединенной энергосистемы вдоль Днепра и изоляцию периферийных подсистем электроцентралей от общей энергосистемы. Рябцев указал на то, что для атак на объекты энергетической инфраструктуры российские войска задействуют значительное количество БПЛА, а также баллистические ракеты, с которыми украинская система противовоздушной обороны (ПВО) испытывает серьезные трудности при перехвате.
Также он подчеркнул, что в последнее время Россия провела модернизацию ударных дронов. ВС РФ увеличили размер их боевой части, а также улучшили характеристики ракет, позволяющие эффективнее избегать перехвата средствами ПВО.
В сообщении Минобороны РФ ранее было заявлено о проведении массированной атаки на объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. По заявлению военного ведомства, данные действия стали ответом на удары ВСУ по объектам гражданского назначения в России. В результате атак работа всех украинских государственных теплоэлектростанций была прекращена. В заявлении пресс-службы «Центрэнерго» отмечается, что все ранее предпринятые меры по восстановлению работоспособности объектов оказались неэффективны, и выработка электроэнергии полностью прекратилась.
