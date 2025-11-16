Логотип РИА URA.RU
Орбан дал обнадеживающий прогноз по украинскому конфликту

16 ноября 2025 в 08:03
Орбан считает, что конфликт на Украине близок к завершению

Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что украинский конфликт может вскоре завершиться. Об этом он сказал в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

«Думаю, что мы очень близки к миру», — сказал Орбан на YouTube. Премьер Венгрии считает, что для прекращения конфликта необходима единая позиция Запада. При этом, по его словам, пока американский президент Дональд Трамп работает над достижением мира, европейские лидеры подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

Сам американский лидер ранее также выражал надежду на скорое завершение конфликта. Тем временем, Киев отказался на переговоры с Россией до конца года. 

