В ходе протеста «Поколения Z» пострадали 100 полицейских в Мексике

По всей Мексике тысячи людей приняли участие в антиправительственных митингах. Протестующие выразили недовольство действиями главы государства Клаудии Шейнбаум. В результате акции, организованной представителями поколения Z, пострадали 100 полицейских. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

«В Мехико небольшая группа протестующих в капюшонах [из поколения Z] снесла ограждения вокруг Национального дворца, где проживает президент Клаудия Шейнбаум, что спровоцировало столкновения с полицией <...> пострадали 100 полицейских», — сказал министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес на пресс-конференции, его слова приводит Aljazeera.

Он также отметил, что 40 стражам правопорядка необходима медпомощь. Васкес также добавил, что хотя эти акции были организованы представителями поколения Z, в итоге их поддержали и приняли участие в основном пожилые сторонники оппозиционных партий. Чиновник подчеркнул, что многие представители молодого поколения выражают недовольство такими проблемами, как коррупция и безнаказанность за насильственные преступления, некоторые из собравшихся скандировали протестные лозунги.

