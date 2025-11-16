Минобороны Литвы заявило, что у страны есть только коктейли Молотова для войны с Россией
По словам военного, из-за недостатка финансирования Литве в случае чего придется воевать коктейлями Молотова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас предупредил о возможных ограничениях в вооружении литовской армии в гипотетическом конфликте с Россией из-за недостаточного финансирования. В эфире LRT генерал отметил, что армия может быть вынуждена использовать коктейли Молотова.
«Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — сказал Вайкшнорас, слова которого приводит РИА Новости.
Генерал выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд депутатов парламента выступает за уменьшение военного бюджета Литвы в 2026 году до 5 % от ВВП. По его словам, существует намерение перераспределить часть предусмотренных средств на обеспечение внутренней безопасности и содержание дорог в надлежащем качестве.
Ранее агентство ELTA сообщило, что Литва совместно с семью другими европейскими государствами подписала протокол о намерениях, касающийся повышения военной мобильности на территории Европы. В сообщении, опирающемся на данные литовского министерства обороны, отмечается, что цель формирования «мобильного региона» заключается в согласовании норм пересечения государственных границ, организации совместного мониторинга и управления транспортными средствами, налаживании эффективного информационного обмена, а также в синхронном совершенствовании инфраструктуры. Помимо Литвы меморандум подписали представители Бельгии, Чехии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши и Словакии, пишет RT.
