Минобороны Литвы заявило, что у страны есть только коктейли Молотова для войны с Россией

По словам военного, из-за недостатка финансирования Литве в случае чего придется воевать коктейлями Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас предупредил о возможных ограничениях в вооружении литовской армии в гипотетическом конфликте с Россией из-за недостаточного финансирования. В эфире LRT генерал отметил, что армия может быть вынуждена использовать коктейли Молотова.

«Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — сказал Вайкшнорас, слова которого приводит РИА Новости.

Генерал выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд депутатов парламента выступает за уменьшение военного бюджета Литвы в 2026 году до 5 % от ВВП. По его словам, существует намерение перераспределить часть предусмотренных средств на обеспечение внутренней безопасности и содержание дорог в надлежащем качестве.

Продолжение после рекламы