Секс-символ с большим вкладом: кто такая Анна Семенович и почему она получила медаль от государства

Анна Семенович получила награду за вклад в российскую культуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская певица и телеведущая Анна Семенович по сей день остается яркой персоной, покоряющая телеэкраны и радующая зрителей своими зажигательными концертами, обворожительным обликом на экранах и чарующим голосом на радио. В ноябре 2025 года она удостоилась медалью «За труды в культуре и искусстве». Ее получили те, кто по сей день успешно продвигает российскую культуру в целом, являясь ее важной и неотъемлемой частью.

Для Семенович, успешной спортсменки в прошлом, это далеко не первая награда, но именно ее она считает наиболее почетной и важной для себя. Девушка за последние десятилетия пробовала себя в разных сферах — от спортсменки, до телеведущей, актрисы и успешной певицей. Чем запомнилась Анна Семенович, которую все еще называют секс-символом страны — в материале URA.RU.

«Ледниковый период»: ярко блистала на льду, но недолго

Анна Семенович родилась в Москве, и ее путь к славе начался отнюдь не на сцене, а на ледовой арене. Встав на коньки в трехлетнем возрасте, она посвятила фигурному катанию большую часть своей жизни, добившись статуса мастера спорта международного класса.

Продолжение после рекламы

Наиболее значительных успехов в танцах на льду она достигла в паре с будущей олимпийской легендой Романом Костомаровым. Их дуэт под руководством знаменитого тренера Натальи Линичук в 2000 году завоевал серебро на чемпионате России, уступив только лидерам того времени — Ирине Лобачевой и Илье Авербуху. Карьера перспективной фигуристки оборвалась из-за серьезной травмы мениска. После нескольких операций и безуспешных попыток вернуться на лед Анна была вынуждена завершить выступления в 2001 году.

Буквально стала «Блестящей»

Расставание со спортом стало отправной точкой для поиска себя в новой профессии. Еще в период спортивной карьеры продюсер Даниил Мишин, с которым Анна состояла в гражданском браке, создал для нее группу «Ангелы Чарли». Хотя проект не добился успеха, он помог Семенович войть в мир шоу-бизнеса.

Анна Семенович начала свою музыкальную карьеру с группы «Блестящие», а потом перешла на сольное исполнение Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Переломный момент наступил в 2003 году, когда Анна, работая телеведущей на канале СТС, брала интервью у группы «Блестящие». Яркая внешность и харизма заметно выделяли ее, и вскоре продюсеры коллектива предложили ей занять место ушедшей из группы Надежды Ручки. В составе обновленных «Блестящих» вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой Анна приняла участие в записи таких хитов, как «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки».

Однако напряженный график — концерты, съемки, параллельные проекты в кино и на телевидении — подорвал ее здоровье. Две пневмонии и коклюш заставили задуматься о приоритетах. Поэтому в 2007 году Семенович покинула группу, чтобы начать сольную карьеру. Уже в 2008 году вышел ее дебютный сольный альбом «Слухи», а дуэт с иранско-шведским певцом Арашем на композицию «На моря» надолго закрепился в музыкальных чартах. Параллельно с музыкой Анна активно развивала карьеру на телевидении, в течение пяти лет ведя кулинарное шоу «Барышня и кулинар» на «ТВ Центр», а с 2011 года стала голосом программы «Дембельский альбом» на «Русском радио».

Украшение экранов и основательница «Клуба Богинь»

Творческий диапазон Анны Семенович не ограничился музыкой и телевидением. Она снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых такие известные проекты, как «Ночной дозор», «Гитлер капут!», «Реальные пацаны» и «Ивановы-Ивановы». В 2023 году она появилась в историческом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир».

Анна Семенович - голос «Русского Радио» Фото: Илья Московец © URA.RU

Анна ведет активную жизнь в социальных сетях, где общается с миллионами подписчиков. В 2023 году она запустила собственный проект «Клуб Богинь» — закрытое сообщество для женщин, посвященное психологическим тренингам и личностному росту.

Продолжение после рекламы

Ее публичная позиция и поддержка официальной политики государства имели последствия на международной арене. В 2023 году власти Украины ввели против Семенович санкции за поддержку спецоперации. Поводом послужили ее поездки в Луганск и Донецк, участие в патриотическом марафоне «Zа Россию» и передача дрона для военных нужд.

Объемная грудь — большой интерес и соразмерные проблемы

Личная жизнь Анны Семенович всегда находилась под пристальным вниманием прессы. После длительных отношений с продюсером Даниилом Мишиным в ее жизни были серьезные романы с бизнесменами, однако ни один из них не привел к созданию семьи.

Детей у Анны нет, однако она неоднократно заявляла о своем желании стать матерью, в том числе с помощью репродуктивных технологий, и даже прошла процедуру заморозки яйцеклеток. В 2024 году певица официально представила своего избранника — немецкого бизнесмена Дениса Шреера, отметив, что он не связан со шоу-бизнесом.

Далее появились слухи, что новый мужчина Семенович женат и у него есть ребенок в Германии. На тот момент Шреер уже находился в состоянии развода, что не мешало бизнесмену встречаться с разными девушками.

Еще одной темой для обсуждения в СМИ стала ее откровенность в вопросах здоровья. Артистка публично рассказывала о борьбе с генетическим заболеванием — гигантомастией (аномальным увеличением молочных желез), из-за которого ей пришлось перенести операцию по уменьшению груди. В целом артистка нередко сталкивалась со спорами в интернете — настоящая ее грудь или нет.

В интервью Анна отмечала, что подобные дискуссии о ее груди утомляют: «Споры об этой груди меня просто достали. На концерте в зале мужчины начинают обсуждать — силикон это или нет? И когда подходят близко, впяливаются мне в грудь и видят, что она своя, говорят: „Ну нет, все равно что-то не то. Смотри, какая у нее талия и какая большая грудь“». В целом Анну Семенович до сих пор называют одной из самых сексуальных и желанных женщин в стране.

Заметный человек в российской культуре

В середине ноября 2025 года в Большом кинозале Минкультуры России состоялась торжественная церемония вручения государственных наград деятелям культуры. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вручила медаль «За труды в культуре и искусстве» певице и телеведущей Анне Семенович. Всего в этот день награды получили 28 человек, которых министр охарактеризовала как «самых заметных людей в культурной жизни России».

Продолжение после рекламы