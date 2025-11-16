Брат Козловского объяснил, почему актер уезжал из России

По словам брата Данилы, последний ездил в США, чтобы видеться с дочерью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Брат актера Данилы Козловского Иван поделился, что его родственник уезжал в США, чтобы увидеться с дочкой. По словам Ивана Козловского, ни о какой эмиграции Данила и не думал.

«Он к дочке ездил, которая живет в Нью-Йорке, пробыл там дней 10–15 примерно. Занимался делами, которые из Москвы не решить. Он никуда уезжать не собирался», — сказал Иван Козловский в беседе с порталом Super.

Иван также отметил, что подобные необоснованные обвинения могли разрушить карьеру его брата, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась. После некоторого перерыва Козловский вновь появился на экране. Актер принял участие в съемках сериала и нового фильма, которые поставил режиссер Алексей Учитель.

