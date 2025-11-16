Брат Козловского объяснил, почему актер уезжал из России
По словам брата Данилы, последний ездил в США, чтобы видеться с дочерью
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Брат актера Данилы Козловского Иван поделился, что его родственник уезжал в США, чтобы увидеться с дочкой. По словам Ивана Козловского, ни о какой эмиграции Данила и не думал.
«Он к дочке ездил, которая живет в Нью-Йорке, пробыл там дней 10–15 примерно. Занимался делами, которые из Москвы не решить. Он никуда уезжать не собирался», — сказал Иван Козловский в беседе с порталом Super.
Иван также отметил, что подобные необоснованные обвинения могли разрушить карьеру его брата, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась. После некоторого перерыва Козловский вновь появился на экране. Актер принял участие в съемках сериала и нового фильма, которые поставил режиссер Алексей Учитель.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в апреле 2023 года направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку в отношении Данилы Козловского. По мнению общественника, действия артиста, который часто выезжает в США, могут быть расценены как дискредитация Вооруженных сил РФ. В ответ на это Козловский обратился в суд с требованием защитить свои честь и достоинство, а также взыскать компенсацию морального вреда. В октябре 2025 года Верховный суд России признал публикации Бородина порочащими честь и достоинство актера.
