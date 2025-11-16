Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Россиянка задержала грабителя в Аргентине и помогла накрыть банду похитителей телефонов. Видео

В Аргентине россиянка задержала вора, сбив его с мотоцикла, чем помогла полиции
16 ноября 2025 в 09:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Благодаря россиянке полицейским удалось задержать целую банду похитителей телефонов

Благодаря россиянке полицейским удалось задержать целую банду похитителей телефонов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Аргентине русская туристка помогла правоохранительным органам задержать похитителей телефонов. По информации газеты La Nacion, женщина сбила одного из преступников с мотоцикла и удерживала его до приезда полиции.

«Российская туристка боролась с двумя ворами на мотоцикле, которые пытались украсть ее мобильный телефон, и сумела задержать одного из них [до приезда полиции]», — говорится в материале. Он опубликован на сайте La Nacion.

Случай попал на камеры видеонаблюдения в районе Палермо в Буэнос-Айресе. На кадрах видно, как 33-летняя россиянка спокойно передвигалась на велосипеде, когда двое злоумышленников на мотоцикле попытались отобрать у нее телефон. Однако женщина оперативно отреагировала на угрозу. Она крепко схватила за ногу 26-летнего преступника. В результате похититель упал с мотоцикла. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Второй преступник сумел скрыться, но благодаря записям с камер видеонаблюдения его и остальных соучастников банды удалось отследить и задержать.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал