«Если бы не Алла, что бы я делал?»: стилист Зверев разоткровенничался об уехавшей из России Пугачевой

По мнению Зверева, Пугачева в любом случае вернется в Россию

Стилист Сергей Зверев признался, что благодарен Алле Пугачевой, поскольку без нее у него не было бы работы. Он также выразил восхищение внешним видом певицы. По его словам, Примадонна сохраняет отличную форму, несмотря на возраст и отсутствие привычных косметологических процедур. Об этом Зверев рассказал в интервью журналистам.

«Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зеленый цвет зеленкой красил? Я всегда ей буду благодарен. Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит», — сказал Зверев в беседе со StarHit.

По его мнению, певице необходимо организовать сольный концерт, чтобы как можно больше слушателей увидели ее красоту. Стилист также добавил, что никогда не говорил о Примадонне в плохом ключе. Зверев также высказал предположение, что Пугачева неизбежно вернется в Россию — страну, которая принесла ей славу и любовь зрителей. Исполнитель хита «Ради тебя» считает, что возвращение певицы на родину лишь вопрос времени.

