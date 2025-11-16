Поставки европейского пива в РФ обвалились до минимума за десять лет

В сентябре лидером по поставкам пенного напитка в РФ стала Германия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россия сократила импорт пива из Евросоюза (ЕС) в сентябре 2025-го до минимального уровня с начала 2015 года. По данным Евростата объем импорта составил всего 3 тысячи тонн.

«В начале осени российские компании ввезли из ЕС 3 тысячи тонн пива, что вдвое меньше импорта месяцем ранее. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн», — следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.

В сентябре лидером по объемам поставок пива в Россию стала Германия, несмотря на то что объем ее продаж на российском рынке сократился на треть и составил 640 тонн. На втором месте оказалась Латвия, которая в месячном выражении снизила экспорт вдвое — до 622 тонн.

Продолжение после рекламы

Замыкающей тройку стала Чехия, которая ранее занимала позицию ведущего поставщика, но в сентябре объем ее продаж упал в 3,6 раза — до 555 тонн. За первые девять месяцев текущего года общий объем импорта пива из стран ЕС в Россию сократился более чем в четыре раза и составил 47,1 тысячи тонн.